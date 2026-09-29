Armement : un drone fabriqué au Maroc peut détecter une cible sans GPS

La société marocaine Ballistic Defense System (BDS) a annoncé lundi 28 septembre l’achèvement de la première version de son prototype de drone autonome. L’appareil mise notamment sur une navigation sans GPS et sur l’intelligence artificielle pour identifier une cible.

Le Maroc veut développer ses propres technologies dans le secteur de la défense. La société Ballistic Defense System (BDS) vient d’en apporter une nouvelle illustration avec un drone autonome dont la conception, la programmation et la construction ont été réalisées par des ingénieurs marocains, selon l’entreprise.

Présenté le 28 septembre 2026, le prototype est capable de poursuivre sa navigation sans dépendre du GPS selon la société BDS. Son système embarqué analyse le relief sous l’appareil et le compare à des cartes d’altitude. Les calculs sont effectués directement à bord, ce qui doit permettre au drone de continuer sa trajectoire lorsque les signaux satellitaires sont indisponibles ou perturbés.

Le drone ne se contente pas de suivre une trajectoire programmée. Lorsqu’il arrive dans la zone de recherche, ses systèmes de vision et d’intelligence artificielle lui permettent de repérer et d’identifier une cible, avant de s’en approcher de manière autonome. Dans la vidéo publiée par BDS, l’entreprise montre notamment un essai réalisé avec une maquette représentant un système de défense antiaérienne HQ-9.

Le PDG de BDS, Fahd Laamoumi, a précisé dans une interview à Assahifa English que le système de navigation, de vision et d’intelligence artificielle avait été validé lors de vols réels avec un drone d’essai de 17 kg. Environ 800 kilomètres ont été parcourus au total, sur terre et au-dessus de l’eau, de jour comme de nuit. Ces essais ont été réalisés en Belgique à la fin du mois d’août.

La prochaine étape consiste à intégrer ce système sur un appareil opérationnel d’environ 250 kg. BDS annonce pour celui-ci une portée théorique de 2 000 kilomètres et une charge utile de 50 kg. Cette portée n’a toutefois pas encore été démontrée lors d’un vol unique.

Le Maroc accélère dans l’industrie de défense

Depuis 2021, dix projets industriels liés à l’armement ont été autorisés dans le pays, pour un investissement total estimé à 260 millions de dollars, selon les chiffres présentés au Parlement marocain en 2025. Une partie de ces projets concerne notamment l’aéronautique et les systèmes sans pilote. Avec son prototype, BDS cherche ainsi à prendre sa place dans cette nouvelle industrie marocaine de défense, aux côtés des projets déjà engagés dans l’aéronautique et les systèmes sans pilote.

BDS indique avoir déjà échangé avec l’Administration de la défense nationale et les Forces armées royales au sujet de son projet. L’entreprise souhaite désormais finaliser son appareil, mener de nouveaux essais puis organiser une démonstration avant une éventuelle production pilote