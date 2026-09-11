Armes nucléaires : la Russie adresse un sévère avertissement à la Lituanie

Le projet de Vilnius sur les armes nucléaires provoque une nouvelle réaction de Moscou. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a averti la Lituanie des conséquences qu’une éventuelle évolution de sa politique nucléaire pourrait entraîner.

Interrogé par la chaîne Perviy Kanal, Peskov a estimé que l’installation d’armes nucléaires sur le territoire lituanien changerait la perception de la menace par la Russie. Il a précisé que ces armes seraient considérées comme dirigées contre Moscou.

Le responsable russe est allé plus loin en évoquant directement les conséquences pour le territoire lituanien. Selon lui, un tel déploiement placerait alors le pays dans le champ d’action des forces stratégiques russes.

Le projet constitutionnel de Vilnius

La réaction du Kremlin intervient alors que les autorités lituaniennes envisagent de supprimer une interdiction inscrite dans leur Constitution. Le texte fondamental du pays interdit actuellement le stationnement d’armes de destruction massive sur le territoire national.

Le débat porte donc, à ce stade, sur la possibilité juridique d’autoriser un éventuel déploiement à l’avenir, et non sur l’installation annoncée d’armes nucléaires. Le gouvernement lituanien prévoirait une modification constitutionnelle au début de 2027.

Cette évolution intervient dans un contexte sécuritaire fortement dégradé depuis le début de la guerre en Ukraine. Membre de l’OTAN, la Lituanie est située entre la Biélorussie et l’enclave russe de Kaliningrad, deux territoires directement liés à la stratégie militaire de Moscou.

La Finlande a déjà modifié sa législation

Le débat lituanien intervient aussi après une évolution décidée en Finlande. Helsinki a récemment supprimé une interdiction concernant les armes nucléaires, alors que le pays avait longtemps conservé des restrictions importantes dans ce domaine.

La comparaison reste toutefois limitée. En Lituanie, l’interdiction figure dans la Constitution, ce qui impose une procédure parlementaire spécifique pour la modifier.

L’évolution de Vilnius est ainsi observée à Moscou avec une attention particulière. Pour le Kremlin, l’éventuelle présence d’armes nucléaires en Lituanie modifierait directement l’évaluation militaire du territoire par la Russie.