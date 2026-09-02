Auray : une vingtaine de gendarmes et un hélicoptère mobilisés pour arrêter un homme en fuite

Le ciel d’Auray a été survolé par un hélicoptère de la gendarmerie pendant plusieurs heures ce mardi 1er septembre, le temps que les forces de l’ordre interpellent un homme retranché dans le secteur. L’individu, activement recherché, a finalement été passé aux menottes en fin d’opération.

Un dispositif visible dès le début d’après-midi

C’est à l’heure du déjeuner que le dispositif est devenu visible pour les habitants de la commune du Morbihan. Gendarmes au sol, unité spécialisée et moyen aérien ont convergé simultanément vers plusieurs points de la ville : au total, environ vingt militaires ont été engagés, appuyés par le Psig, tandis qu’un hélicoptère quadrillait le secteur depuis les airs.

Le Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, créé dans les années 1970 pour renforcer la réactivité des brigades face à la délinquance, est habituellement engagé en soutien lorsque la situation dépasse les capacités des unités territoriales classiques. Son intervention conjointe avec un hélicoptère reste rare pour une commune de la taille d’Auray, qui compte un peu plus de 14 000 habitants.

L’arrestation confirmée, les motifs encore flous

L’opération s’est soldée par l’interpellation de l’homme recherché, menotté au terme de la traque. Les raisons précises ayant justifié un tel dispositif — nature des faits reprochés, dangerosité présumée du suspect, risque de fuite — n’ont pas été détaillées officiellement à ce stade.

Aucun élément n’a filtré sur l’identité de la personne interpellée ni sur les suites judiciaires qui pourraient lui être réservées. Une enquête devrait permettre de clarifier les circonstances de cette opération dans les prochains jours.

Un moyen aérien rarement engagé dans le département

Le recours à un hélicoptère pour appuyer une interpellation reste peu courant dans le Morbihan, ce type de moyen étant généralement réservé aux recherches en zone difficile d’accès ou aux individus jugés potentiellement dangereux. La gendarmerie du département peut ponctuellement s’appuyer sur des unités aériennes basées ailleurs en Bretagne pour ce genre d’opération.

Les habitants d’Auray, en pleine journée de rentrée scolaire, ont suivi le déroulement de l’opération quelques heures seulement après un accident de la circulation survenu le matin même sur la RN165, à l’origine de plusieurs kilomètres de bouchons entre Pluneret et Crac’h.