Khvicha Kvaratskhelia et l’agent Moussa Sissoko figureraient parmi les acteurs qui attiseraient, dans l’ombre, la rivalité entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé pour le Ballon d’Or, selon des informations exclusives du compte AQABABE publiées sur X. Sissoko représente Dembélé, tandis que Kvaratskhelia, coéquipier du joueur au Paris Saint-Germain, reste lui-même candidat au trophée.

Un même agent au cœur de plusieurs carrières

Depuis le mois d’août, Sissoko gère la carrière de Kvaratskhelia, en plus de celles de Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola. Quatre attaquants du PSG confient leurs intérêts au même représentant, une situation rare pour un club de ce niveau. Cette concentration expliquerait, d’après AQABABE, pourquoi Sissoko se retrouverait mêlé à des arbitrages entre ses propres clients, dans la répartition de la communication du club autour du Ballon d’Or.

Des retombées économiques au-delà du trophée

Le prix, souvent présenté comme une distinction individuelle, engagerait des sommes considérables pour le club et ses partenaires. Image du PSG à l’international, ventes de maillots, primes contractuelles des joueurs : plusieurs millions d’euros graviteraient, selon la même source, autour de l’issue de cette compétition entre coéquipiers. Un débat déjà vif entoure le Ballon d’Or 2026 : le journaliste du Parisien Dominique Sévérac a récemment désigné Kvaratskhelia comme son favori face à Mbappé, s’appuyant sur le titre de joueur de la saison 2025-2026 de la Ligue des champions décerné au Géorgien par l’UEFA, avec 10 buts et 6 passes décisives en 16 matches.

Une amitié que la compétition ne remettrait pas en cause

Un précédent épisode avait déjà nourri les spéculations sur un possible froid entre les deux Français : une pique attribuée à Dembélé envers Mbappé avant un match face au Stade Brestois, présentée par certains observateurs comme une opération orchestrée par Sissoko. Dembélé, sacré Ballon d’Or 2025 en octobre après avoir mené le PSG au triplé Ligue 1-Coupe de France-Ligue des champions, avait appelé Mbappé à voter pour lui plutôt que pour Lamine Yamal avant l’annonce du palmarès — un geste que l’attaquant du Real Madrid avait publiquement suivi.

D’après AQABABE, les deux joueurs resteraient en bons termes malgré cette bataille d’influence. Il s’agirait avant tout d’intérêts personnels et financiers qui prendraient le pas sur les rapports entre coéquipiers, plutôt que d’une brouille entre les deux internationaux français.