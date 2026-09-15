Dembélé-Mbappé: nouvelles révélations sur les tensions entre les deux joueurs

La course au Ballon d’Or 2026 se poursuit sur fond de tensions entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Le sujet a pris une nouvelle ampleur lundi 14 septembre, après des informations de RMC Sport sur la réponse du joueur du Paris Saint-Germain aux déclarations de son ancien coéquipier. Dembélé avait réagi dimanche, après la victoire du PSG à Brest (1-0), lors d’une interview accordée à Ligue 1+. Selon RMC Sport, cette intervention avait été préparée avant la rencontre avec le club parisien.

À l’origine de cette séquence, une interview de Kylian Mbappé publiée par France Football. Le capitaine des Bleus y avait évoqué son parcours et sa perception de sa propre trajectoire. Il expliquait notamment avoir longtemps été considéré comme « L’élu ». Ousmane Dembélé, s’est lui présenté comme un joueur ayant construit sa carrière principalement par le travail et non pas, justement, comme « L’élu », un petit pic direct à l’encontre de son capitaine des Bleus ?

Un palmarès qui parle pour Ousmane Dembélé

Il rappelait également que sa saison 2024-2025 avec le PSG lui avait permis de remporter le Ballon d’Or. Les deux Français sont de nouveau concernés par la course au trophée cette année, dont le verdict sera rendu le 26 octobre à Londres. Cet entretien intervient donc dans un contexte particulier d’autant qu’avant cela, les deux se retrouveront à Clairefontaine.

Quelques jours auparavant, Dembélé avait déjà défendu ses chances dans France Football. Le joueur parisien estimait avoir davantage pesé dans les moments décisifs au cours de la saison écoulée. Mbappé avait, de son côté, affiché une grande confiance dans ses propres performances, lui qui est aujourd’hui le meilleur buteur de l’Histoire de la coupe du monde de football.

Dembélé aurait mal vécu les déclarations de Kylian Mbappé

Selon les informations rapportées par plusieurs médias, ces échanges auraient été mal vécus dans l’entourage de Dembélé. Mbappé aurait été surpris par la réponse publique de son compatriote, sans pour autant vouloir poursuivre cette confrontation par médias interposés. Il n’est pas à exclure que les deux échangent à ce sujet dans les prochains jours, lors de leur prochain rassemblement en équipe de France.



