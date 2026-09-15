Bénin : Rufino d’Almeida constate la reprise effective des classes dans le Couffo

Les cours ont effectivement repris dans plusieurs écoles primaires et collèges du Couffo lundi 14 septembre 2026. Le préfet Rufino d’Almeida a effectué une tournée dans plusieurs établissements de Lalo et de Dogbo pour vérifier les conditions de démarrage de l’année scolaire.

À Lalo, la délégation préfectorale s’est rendue au CEG Lalo, à l’EPP Lalo Centre et à l’EPP Lokogba. À chaque étape, les élèves et écoliers étaient présents dans les salles de classe, selon le constat effectué sur place.

Des classes occupées à Lalo et Dogbo

La tournée s’est poursuivie à Dogbo, où le préfet et les responsables éducatifs ont visité le CEG1, l’EPP Foncomey et le CEG2. Là aussi, les activités pédagogiques avaient démarré.

Rufino d’Almeida a appelé les apprenants à prendre les premières semaines de cours au sérieux. Il leur a recommandé de fournir des efforts dès le début de l’année afin de mettre toutes les chances de leur côté pour réussir.

Le préfet a également constaté le fonctionnement des cantines scolaires dans les établissements visités. À l’EPP Foncomey, une cantine scolaire bénéficie d’un dispositif d’accompagnement à compter de cette rentrée, selon les informations communiquées lors de la visite.

Cette reprise intervient au lendemain de la réouverture officielle des établissements scolaires pour l’année 2026-2027. Le ministère des Enseignements maternel et primaire avait annoncé la réouverture des écoles le lundi 14 septembre.

Des travaux annoncés dans certaines écoles

À Dogbo, le maire Dodji Mathurin Ako a indiqué que le budget communal prévoit des ressources destinées à la réfection de certaines salles de classe. Il a appelé les différents acteurs de l’éducation à poursuivre leurs efforts afin d’améliorer les résultats scolaires de la commune.

À Lalo, la mairesse Pélagie Gowui a, de son côté, invité les apprenants à maintenir une présence régulière aux cours. Elle a aussi évoqué les actions engagées par le conseil communal pour améliorer les conditions d’apprentissage dans les écoles.

La délégation comprenait le secrétaire général départemental Nestor Kekou, le directeur départemental de l’Enseignement secondaire Zénongnon Kakpo, le directeur départemental des Enseignements maternel et primaire Albert Hountondji, ainsi que des responsables des circonscriptions scolaires, des élus locaux et des cadres des mairies et de la préfecture d’Aplahoué.

Des mesures nationales pour accompagner la rentrée

La reprise dans le Couffo intervient dans une rentrée marquée par plusieurs mesures annoncées au niveau national. Le Gouvernement a lancé le 8 septembre une campagne de distribution gratuite de kits scolaires pour l’année 2026-2027. Cette opération constitue la huitième édition du dispositif destiné à réduire les dépenses supportées par les familles et à faciliter l’accès aux fournitures scolaires.

Le Conseil national de l’Éducation avait aussi adopté, en juillet, quinze recommandations pour améliorer les conditions d’apprentissage et les performances des établissements durant cette nouvelle année scolaire. Dans le Couffo, le constat effectué le 14 septembre fait donc état d’une reprise effective des enseignements dans les établissements visités à Lalo et Dogbo.