Bayonne : un motard de 26 ans grièvement blessé après une collision avec une camionnette près de la gare

C’est un véritable drame que celui qui s’est déroulé le 1er septembre dernier en début de soirée, devant la gare de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. En effet, un jeune homme de 26 ans a été grièvement blessé à la suite d’un accident de moto, au cours duquel il serait entré en collision avec une camionnette. Les secours sont rapidement intervenus sur place pour prendre en charge la victime. Selon les informations publiées par Sud Ouest mercredi matin, son pronostic vital serait engagé.

L’accident s’est produit dans un secteur particulièrement fréquenté de Bayonne, à proximité immédiate de la gare. La circulation et la présence de nombreux usagers ont rapidement posé problème, compliquant les opérations de secours. Les forces de l’ordre et les secours tentent depuis de mieux comprendre le déroulement exact des faits.

Un état jugé préoccupant pour la personne blessée

L’intervention rapide des secours a permis de prendre en charge le jeune homme alors que son état était jugé très préoccupant. Il a été médicalisé avant son évacuation vers un établissement hospitalier. Les informations disponibles ne permettent pas encore de préciser la nature exacte de ses blessures ni leur évolution depuis l’accident. Son pronostic vital était toutefois engagé au moment où Sud Ouest a rapporté les faits.

Ce qu’on sait sur l’incident en revanche, c’est que le motard descendait la rue Maubec, non loin de la gare, à une vitesse probablement excessive. Il aurait ensuite percuté la camionnette en question qui venait, elle, tout juste de s’arrêter afin de laisser passer un piéton, sur le passage prévu à cet effet. Un incident grave qui intervient dans un contexte marqué par la fin des vacances et donc une hausse du trafic dans les rues de la ville.

Un accident qui choque la ville de Bayonne

Cet incident a eu di’mportantes répercussions sur la ville de Bayonne. Outre le choc, les forces de l’ordre elles ont rapidement décidé de bloquer certains artères de la ville, comme la rue Sainte-Ursul, empêchant donc l’accès à la gare ou, tout du moins, par l’un des passages habituellement privilégiés par les automobilistes.