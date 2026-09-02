Bénin : 100 millions $ pour booster l'entrepreneuriat féminin avec la Banque mondiale

Un programme de 100 millions de dollars destiné aux entrepreneures béninoises est à l’étude entre Cotonou et la Banque mondiale, rapporte le média La Nation ce 2 septembre. La somme, soit 56,5 milliards de francs CFA, financerait le Projet de développement de l’Entrepreneuriat féminin et d’Accès au financement, nommé Wedaf, sur une durée de six ans.

Selon le ministère de l’Économie et des Finances, ce dispositif vise à corriger un déséquilibre marqué : à peine 12,4 % des entreprises tenues par des femmes disposent aujourd’hui d’un statut formel au Bénin. Cette absence de formalisation écarte mécaniquement une grande partie d’entre elles des circuits bancaires classiques et des appuis réservés aux structures enregistrées.

Deux mécanismes de financement combinés

Le montage financier du Wedaf associe deux outils propres à la Banque mondiale : le Program-for-Results (PforR), dont les décaissements dépendraient de résultats vérifiés, et l’Investment Project Financing (IPF), consacré au financement direct d’investissements. Cette combinaison vise à renforcer l’efficacité des interventions, selon le ministère, face à un potentiel entrepreneurial féminin jugé encore peu exploité malgré les réformes déjà engagées en faveur des PME.

Un accès au crédit particulièrement inégal

L’obstacle financier arrive en tête des difficultés recensées. D’après la Stratégie nationale d’inclusion financière (Snif) 2023-2027, les femmes présenteraient un risque d’exclusion du système bancaire formel supérieur de 45 % à celui des hommes. À cela s’ajoutent un manque de formation en gestion, un accès restreint aux marchés, des obstacles liés à la propriété des terres et une forte exposition aux dérèglements climatiques.

Ces contraintes fragilisent la survie des jeunes entreprises. L’Observatoire de création des sociétés au Bénin situe à seulement 20 % le taux de pérennité des nouvelles structures, un niveau qui accentue la disparition prématurée des entreprises fondées par des femmes. À l’échelle du continent, l’IFC estime pour sa part que le déficit de financement des femmes entrepreneures en Afrique subsaharienne dépasse 42 milliards de dollars chaque année, un montant qui replace l’enveloppe béninoise dans un manque bien plus vaste.

Une coopération déjà élargie avec l’institution de Washington

Cette initiative viendrait s’ajouter à plusieurs engagements récemment conclus entre le Bénin et la Banque mondiale. Le 16 juin 2026, l’institution avait approuvé deux financements cumulés de 320 millions de dollars, dans le Cadre de partenariat pays courant jusqu’en 2036, auxquels s’ajoute une enveloppe IDA de 1,077 milliard de dollars prévue sur dix ans.

Ce cadre a été officiellement lancé le 17 juillet 2026 à Cotonou par Anna Bjerde, directrice générale des opérations du Groupe de la Banque mondiale, pour un montant global de 2,6 milliards de dollars mobilisés avec l’IFC et la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Plusieurs accords de prêt sectoriels avaient alors été signés, parmi lesquels Dogo Bis, Prime Gaz, Dares et Alafia Nutrition. Le projet Wedaf prolongerait cette dynamique en orientant une partie des futurs financements vers l’inclusion économique des femmes.