Bénin : 21,5 kg de chanvre indien saisis après un cambriolage à Kétou

21,5 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis dans un ghetto du quartier Obafèmi, à Kétou, après une enquête ouverte à la suite d’un cambriolage. L’opération du commissariat de l’arrondissement de Kétou a également conduit à la saisie de trois motocyclettes présentées par la Police républicaine comme étant d’origine douteuse, selon une publication de la Police républicaine sur sa page Facebook.

L’affaire a débuté par un cambriolage signalé à Kétou. Les investigations menées par les policiers ont conduit à l’identification d’un suspect sur la base d’éléments que la Police républicaine qualifie de suffisamment sérieux pour orienter les recherches vers lui.

Le suspect a finalement été retrouvé dans un ghetto situé dans le quartier Obafèmi. Au moment de son interpellation, une résistance physique aurait opposé l’homme aux agents venus procéder à son arrestation. La Police républicaine évoque une confrontation particulièrement intense avant sa maîtrise par les fonctionnaires.

Une perquisition a ensuite été effectuée dans les lieux. Elle a permis de découvrir une quantité importante de chanvre indien, évaluée à 21,5 kg. Trois motos dont l’origine serait suspecte ont également été retrouvées sur place, selon la même source.

Le lien entre les motocyclettes saisies et le cambriolage à l’origine de l’enquête n’est pas précisé dans les informations rendues publiques par la Police républicaine. Leur provenance et leur éventuelle utilisation dans d’autres faits devront donc être établies par les investigations.

Le trafic de stupéfiants également ciblé

Cette opération intervient alors que les forces de sécurité multiplient les interventions contre les lieux de consommation et de commercialisation de produits psychotropes au Bénin.

À Kétou, des opérations similaires avaient déjà été rapportées en juin 2024. Deux interventions conduites dans un ghetto du quartier Olorunchogo avaient alors permis de saisir du chanvre indien, des boissons frelatées et trois motocyclettes abandonnées. Des objets susceptibles d’être liés à des cambriolages et à des braquages avaient également été retrouvés lors de l’une de ces opérations.

Plus récemment, en décembre 2025, le commissariat frontalier d’Illara, dans la commune de Kétou, avait saisi 70 emballages de chanvre indien après une course-poursuite nocturne. Le suspect recherché avait réussi à prendre la fuite.

Les investigations se poursuivent

La saisie réalisée à Obafèmi permet ainsi aux enquêteurs de disposer de nouveaux éléments dans le dossier ouvert après le cambriolage. Les informations disponibles ne précisent pas encore la quantité ou la nature des biens dérobés lors du cambriolage initial, ni le nombre exact de personnes interpellées dans cette opération.

Les suites judiciaires dépendront des résultats des investigations et des éléments réunis contre le ou les suspects. La Police républicaine poursuit parallèlement ses opérations contre le trafic et la consommation de stupéfiants dans les différentes communes du pays.