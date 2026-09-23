Bénin : Ulrich Vital Ahotondji prend les rênes de la Maison des Médias

Ulrich Vital Ahotondji prend la direction de la Maison des Médias au Bénin à compter du 23 septembre 2026. Sa nomination est actée par la Décision n°06-08/AS de l’Assemblée spéciale des bureaux des deux unions professionnelles des médias.

La décision précise que le nouveau directeur exercera sous l’autorité du Conseil d’administration de la Maison des Médias. Sa mission principale porte sur la gestion administrative et financière de la structure. Le texte abroge les dispositions antérieures et produit ses effets dès sa signature.

Une nomination après plusieurs étapes de recrutement

Cette désignation intervient après plusieurs étapes engagées pour pourvoir le poste. L’appel à candidatures avait été lancé le 15 juin 2026 pour le recrutement du personnel administratif et de soutien de la Maison des Médias. Deux relances avaient ensuite été effectuées, les 29 juin et 13 juillet.

Les dossiers avaient fait l’objet d’une première clôture le 3 juillet, puis d’une seconde le 17 juillet. Le même jour, un communiqué de l’Assemblée spéciale avait constaté l’infructuosité de la procédure de recrutement. Une session extraordinaire du bureau de l’Assemblée spéciale s’était ensuite tenue le 31 juillet 2026.

La nomination a finalement été décidée lors de la séance de l’Assemblée spéciale du 23 septembre 2026. La décision est datée du 22 septembre et porte la signature des responsables de l’Assemblée spéciale. Elle a été établie à Cotonou le lendemain.

Un responsable issu de l’autorégulation des médias

Avant cette nomination, Ulrich Vital Ahotondji était connu dans le secteur pour ses responsabilités à l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (ODEM). Il avait été élu président de la 9e mandature de l’organisation en mars 2023, pour un mandat de trois ans.

Durant cette période, l’ODEM a participé à l’actualisation du Code de déontologie et d’éthique des médias au Bénin. Le nouveau texte, présenté en février 2025, compte 33 articles, contre 26 dans la version précédente, avec des dispositions adaptées aux évolutions du secteur médiatique et aux usages numériques. Ahotondji dirige également le groupe de presse Educ’Action, dont le site officiel le présente comme directeur général.

La Maison des Médias rénovée en 2026

Cette prise de fonction intervient quelques mois après la réouverture de la Maison des Médias Thomas Mègnassan à Cotonou. Les locaux rénovés ont été officiellement inaugurés le 29 mai 2026, lors d’une cérémonie présidée par le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Édouard Loko.

Installée à Gbèdjromèdé, dans le 6e arrondissement de Cotonou, la Maison des Médias avait fait l’objet de travaux après plusieurs années de dégradation. Sa réouverture avait réuni les responsables des faîtières du secteur et plusieurs professionnels des médias. La nouvelle direction devra désormais assurer la gestion administrative et financière de cette structure rénovée, conformément à la mission définie dans la décision de nomination.