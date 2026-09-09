Bénin : 740 kg de médicaments non homologués saisis à Porto-Novo, trois femmes arrêtées

Trois femmes ont été interpellées le lundi 7 septembre 2026 à Porto-Novo, après la découverte d’un stock de 740 kilogrammes de produits pharmaceutiques non homologués. L’opération a été menée par les agents du commissariat du 5ᵉ arrondissement, à proximité du marché de Ouando.

La saisie est intervenue vers 16 heures dans une concession privée. Les produits ont été placés sous scellés en attendant leur mise à la disposition du procureur de la République, selon les informations communiquées par la Police républicaine.

Un stock découvert dans une concession

L’intervention a été déclenchée à la suite d’un renseignement opérationnel. Les policiers se sont rendus dans une habitation où trois femmes ont été retrouvées en présence de la marchandise.

La principale mise en cause, présentée comme une résidente de Cotonou, aurait reconnu la propriété du stock lors des premières auditions. Elle aurait toutefois déclaré que ses deux accompagnatrices n’étaient pas impliquées dans son activité. Le rôle exact de chacune devra être établi par l’enquête.

Les produits saisis ont été pesés après l’opération. Le bilan communiqué fait état de 740 kilogrammes de médicaments. Les informations disponibles ne précisent pas la nature des produits, leur provenance ni leur valeur marchande.

Une activité présumée organisée autour des jours de marché

Selon les éléments rapportés par la Police républicaine, la principale suspecte aurait organisé la vente de ces produits à Porto-Novo. Elle résiderait à Cotonou et se déplacerait lors des jours de marché pour écouler sa marchandise.

Le récit policier ne précise pas depuis combien de temps cette activité aurait été menée, ni le nombre de clients concernés. Les modalités d’approvisionnement et l’existence éventuelle d’autres personnes impliquées restent également à vérifier. Les trois femmes ont été interpellées dans le cadre de la procédure. Aucune information ne permet, à ce stade, de connaître leur situation judiciaire après les premières auditions.

Des saisies répétées dans la ville

Cette opération intervient après plusieurs interventions contre le commerce illicite de produits pharmaceutiques à Porto-Novo. Le 10 juillet 2026, le commissariat du 5ᵉ arrondissement avait saisi environ 72 kilogrammes de médicaments falsifiés dans une habitation proche du marché de Ouando. Un suspect avait été interpellé et la principale exploitante présumée recherchée.

Le 17 juillet, une autre opération menée par le commissariat du 4ᵉ arrondissement avait conduit à la saisie de 280 kilogrammes de médicaments contrefaits et à l’interpellation d’une femme soupçonnée d’en assurer la distribution en gros.

À l’échelle nationale, la lutte contre ces produits repose aussi sur les services douaniers et judiciaires. En mars 2026, plus de 200 tonnes de médicaments saisis ont été incinérées à Ouidah, à la suite d’une décision de justice. Les 740 kilogrammes saisis à Porto-Novo doivent désormais être soumis aux procédures prévues. Les suites judiciaires dépendront des résultats de l’enquête et des décisions des autorités compétentes.