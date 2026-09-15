Bénin : à l’UNSTIM, Léandre Houngbédji annonce de nouvelles mesures

Soixante-trois nouveaux bus doivent renforcer le transport des étudiants des universités publiques béninoises à partir de la rentrée académique 2026-2027. L’annonce a été faite lundi 14 septembre à l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) d’Abomey, lors du passage du ministre porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji.

Neuf de ces véhicules sont destinés à l’UNSTIM. Le service de transport universitaire sera proposé au tarif de 200 FCFA par trajet, avec un paiement entièrement effectué en ligne, selon les informations communiquées lors de la rencontre avec les étudiants.

Les bourses universitaires revues à la hausse

La mobilité n’est pas la seule mesure annoncée. Les allocations universitaires doivent également connaître des revalorisations comprises entre 2,5 % et 48,6 %, selon les précisions données lors de la tournée gouvernementale.

La nouvelle grille doit accorder une attention particulière aux formations scientifiques et à celles considérées comme répondant davantage aux besoins du marché de l’emploi. Cette orientation fait partie des mesures sociales prévues pour la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027.

Le dispositif comporte aussi une mesure en faveur des étudiants en situation de handicap lourd. Les nouveaux bacheliers concernés, lorsqu’ils poursuivront leurs études dans une université publique, doivent bénéficier d’une bourse sans condition liée à la moyenne obtenue au baccalauréat, selon les annonces faites à Abomey. Cette disposition figure parmi les mesures d’inclusion retenues par le gouvernement pour la nouvelle année académique.

Près de 30 milliards FCFA de mesures sociales

Ces annonces font partie d’un ensemble de mesures sociales estimé à près de 30 milliards de FCFA pour la rentrée 2026-2027. Le dispositif concerne les trois ordres d’enseignement et porte aussi sur les cantines, le transport, la restauration, les infrastructures et l’accompagnement des apprenants.

Dans le primaire, le nombre d’écoliers couverts par les cantines scolaires doit passer d’environ 1,4 million durant l’année précédente à 1,9 million pour la nouvelle rentrée. Cette extension a été décidée en Conseil des ministres le 2 septembre 2026.

Le gouvernement a aussi décidé la gratuité des frais de scolarité dans l’enseignement secondaire général et technique public pour toutes les filles à compter de cette rentrée. La mesure avait été annoncée en juin 2026 dans le cadre du renforcement des dispositifs sociaux dans le secteur éducatif.

À l’UNSTIM, la présentation de ces mesures intervient alors que les établissements universitaires préparent la nouvelle année académique. En juillet dernier, le gouvernement avait déjà lancé à Abomey une campagne nationale d’information destinée aux nouveaux bacheliers, afin de les accompagner dans le choix de leurs filières et leur orientation vers les établissements publics.