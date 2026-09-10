Bénin : exercice naval avec le Portugal à Cotonou, ce qui a été testé

La Marine béninoise a conduit du 1er au 5 septembre 2026 un exercice conjoint avec la Marine portugaise à Cotonou, lors de l’escale de la frégate NRP Álvares Cabral. Les entraînements ont porté sur les opérations d’arraisonnement, l’inspection des navires et le traitement des preuves recueillies en mer.

Les exercices ont réuni des marins béninois, une équipe d’arraisonnement portugaise et un officier de la police maritime du Portugal. Les participants ont effectué des mises en situation destinées à améliorer leurs procédures lors des contrôles de navires et des interventions en milieu maritime.

La collecte et la conservation des éléments de preuve ont constitué un autre volet de la formation. Ces compétences peuvent être mobilisées lors d’enquêtes relatives à des infractions commises en mer, lorsque les éléments recueillis doivent ensuite être exploités dans le cadre d’une procédure judiciaire.

L’exercice intervient dans le cadre de SWAIMS, programme consacré à la sécurité maritime intégrée en Afrique de l’Ouest et financé par l’Union européenne. Le dispositif associe plusieurs États côtiers de la CEDEAO et vise à renforcer leurs capacités de surveillance, d’intervention et d’application de la loi en mer.

Deux embarcations rapides déjà livrées au Bénin

Cette séquence d’entraînement intervient quelques jours après le renforcement des moyens matériels de la Marine béninoise. Le 28 août, deux embarcations semi-rigides à grande vitesse et deux kits d’équipements médico-légaux ont été officiellement remis aux autorités béninoises à la base navale de Cotonou

Selon le ministère portugais de la Défense, ces moyens doivent permettre des opérations de surveillance, de contrôle et d’intervention aussi bien de jour que de nuit. Des formations destinées aux équipages, aux équipes d’arraisonnement et aux personnels chargés de l’entretien accompagnent également la livraison.

Le dispositif prévoit aussi un accompagnement technique, la fourniture de pièces de rechange et une assistance à la maintenance. L’objectif est de maintenir les capacités opérationnelles des équipements sur la durée.

Une coopération élargie dans le golfe de Guinée

Le passage du NRP Álvares Cabral à Cotonou intervient dans une série d’activités conduites par le Portugal avec les marines ouest-africaines. Entre le 29 août et le 1er septembre, le même bâtiment avait participé à un exercice avec la Marine nigériane, consacré à la surveillance maritime, aux techniques d’abordage et à la lutte contre la criminalité en mer.

Pour le Bénin, cette coopération intervient dans un espace maritime confronté à plusieurs formes de criminalité. En mai 2026, l’Unité spéciale de police fluviale et maritime avait récupéré plus de 90 kg de cocaïne dissimulés sous un navire porte-conteneurs dans le bassin portuaire de Cotonou, selon la Direction générale de la Police républicaine.

Le programme SWAIMS constitue ainsi l’un des cadres de coopération utilisés pour développer les moyens de surveillance, d’intervention et d’enquête des États côtiers ouest-africains. Les exercices conjoints doivent permettre aux forces participantes d’améliorer leur coordination face aux infractions et aux menaces maritimes dans le golfe de Guinée.