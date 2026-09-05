Bénin : Franglish attendu ce samedi pour le dernier concert du Celtiis Summer Show

Cotonou accueille ce samedi 5 septembre 2026 le dernier grand concert du Celtiis Summer Show, avec Franglish en tête d’affiche à la plage de Fidjrossè, côté avion. Le chanteur français partagera la scène avec Oluwa Kèmy, Tyaf et Tgang Le Technicien.

Le rendez-vous est fixé à 17 heures. Cette deuxième soirée musicale clôturera le programme de concerts de la quatrième édition, après la prestation de Vano Baby et de plusieurs artistes béninois le samedi 29 août.

Une affiche franco-béninoise

La présence de Franglish constitue la principale nouveauté de cette dernière soirée. Le chanteur, rappeur et danseur français est annoncé comme l’invité international de cette édition. Il sera accompagné de trois artistes béninois, dont Oluwa Kèmy, Tyaf et Tgang Le Technicien.

Lors d’une rencontre avec les professionnels des médias, Judicaël Tchibozo, responsable du département animation et partenariats commerciaux mobile et broadband, chargé du développement des ventes de Fibre optique Celtiis/SBIN Telco & Fintech, a présenté cette programmation comme un choix destiné à associer une tête d’affiche internationale aux talents locaux. « On n’oublie pas nos artistes béninois, et non pas des moindres, ce samedi », a-t-il déclaré.

La soirée intervient après le premier grand concert de l’édition, organisé le 29 août avec Vano Baby, Conex et Don, Manzor, First King, X-Time et GHIX. Cette première affiche avait privilégié les artistes béninois.

Un accès gratuit, avec ticket numérique

L’entrée au Celtiis Summer Show est gratuite. Les spectateurs doivent toutefois récupérer leur ticket avant de se rendre sur le site. Selon les organisateurs, la démarche s’effectue à travers la Super App WAA, dans l’espace consacré aux événements Celtiis.

« Le show est entièrement gratuit. L’accès au Celtiis Summer Show est gratuit. Celtiis demande toutefois aux spectateurs de récupérer leur ticket en amont à travers la Super App WAA », a précisé Judicaël Tchibozo. Le billet numérique devra ensuite être présenté à l’entrée pour être scanné. Les organisateurs invitent donc le public à effectuer cette démarche avant le concert.

Le village de vacances reste ouvert jusqu’au 6 septembre

Le concert du 5 septembre ne constitue pas la fin de toutes les activités du Summer Show. Le village installé à Fidjrossè doit rester ouvert jusqu’au dimanche 6 septembre, avec des animations, des jeux et des rendez-vous destinés aux familles et aux groupes d’amis. Selon les informations communiquées par Celtiis, un pique-nique est prévu le dimanche, avec une prestation de l’humoriste béninois Elifaz et une soirée DJ. « Venez nombreux, en famille, pique-niquer avec nous », a indiqué Judicaël Tchibozo.

L’édition 2026 a été organisée du 26 août au 6 septembre, avec deux grandes soirées musicales au lieu d’un programme étalé sur plusieurs week-ends. Le format a été resserré, mais le village de vacances a conservé ses activités de loisirs. Le Celtiis Summer Show avait été lancé en 2023. Selon un bilan relayé par Matin Libre, la deuxième édition, organisée sur 22 jours avec quatre soirées musicales, avait réuni plus de 65 000 festivaliers.