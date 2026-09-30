Bénin : la Banque asiatique AIIB prépare un portefeuille de 730 millions $ pour 2027-2028

La Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB) et le gouvernement béninois ont signé, le 24 septembre, un accord portant sur un portefeuille indicatif de 730 millions de dollars pour la période 2027-2028. L’enveloppe doit permettre d’identifier et de préparer des projets répondant aux priorités de développement du Bénin.

L’accord a été signé par Rajat Misra, directeur général de l’AIIB, et Hugues Oscar Lokossou, ministre délégué chargé de la mobilisation des ressources extérieures et de la gestion de la dette. Zou Jiayi, président de l’AIIB, et Aristide Medenou, ministre de l’Économie et des Finances, ont assisté à la cérémonie.

Des financements encore en attente d’approbation

Le portefeuille doit couvrir les secteurs comme l’énergie, les transports, la sécurité alimentaire, la résilience économique et les enjeux climatiques. L’accord prévoit aussi un volet de financement fondé sur les politiques publiques. Sur les 730 millions de dollars envisagés, 250 millions sont destinés à soutenir la Vision Bénin 2060.

Jusqu’ici, le montant annoncé ne constitue pas encore un financement définitivement accordé au Bénin. Les opérations identifiées devront d’abord passer par les différentes étapes de préparation, de due diligence et d’approbation de l’AIIB.

Le gouvernement béninois a par ailleurs annoncé sa contribution au Fonds spécial de préparation de projets de la banque. Selon Hugues Oscar Lokossou, le Bénin veut un partenariat stratégique avec l’AIIB sur au moins cinq ans. L’accord servira de cadre pour organiser à l’avance les futurs investissements avec la banque, plutôt que de traiter les projets séparément au fur et à mesure.