Bénin : la FBF lance son répertoire de fournisseurs pour 2026-2028

Les entreprises intéressées doivent déposer leur candidature avant le 18 septembre 2026 à midi. La Fédération béninoise de football (FBF) a lancé, le 7 septembre, une procédure de préqualification de ses fournisseurs et prestataires pour les deux prochaines années.

L’appel concerne les structures individuelles et les sociétés installées au Bénin, à jour de leurs obligations administratives, commerciales et fiscales. Les prestataires retenus pourront être inscrits dans un répertoire valable du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2028.

Deux domaines et cinq lots au maximum

La procédure est encadrée par une note signée par Alexis Adohinzin, directeur financier, et Sêflimi Zohoun, secrétaire général de la FBF. Selon l’avis publié sur le site officiel de la fédération, chaque candidat pourra se positionner sur deux domaines d’intervention au maximum et présenter des offres portant sur cinq lots au plus.

Le dossier doit comprendre une demande d’agrément, une déclaration d’absence de conflits d’intérêts, une copie légalisée du Registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM), ainsi que l’Identifiant fiscal unique (IFU). Les candidats doivent aussi fournir des attestations fiscales, de non-faillite et de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), un relevé d’identité bancaire et des justificatifs de prestations antérieures.

Les documents doivent être rédigés en français. Le dépôt physique est prévu sous pli fermé, contre décharge, au secrétariat de la FBF, à Porto-Novo, dans le quartier Djassin, au 3ᵉ arrondissement. La transmission électronique est également admise, sous la forme d’un fichier PDF unique, à l’adresse

Un répertoire soumis à évaluation

L’inscription ne constitue pas une garantie de collaboration permanente. L’avis précise que les prestataires feront l’objet d’un suivi pendant l’exécution des contrats, avec une mise à jour annuelle du répertoire. La FBF prévoit la possibilité de suspendre ou de retirer un agrément en cas de manquement aux engagements contractuels ou aux exigences de qualité.

Les formulaires de demande d’agrément et de déclaration d’absence de conflits d’intérêts sont disponibles sur le site officiel de la fédération ou auprès de son secrétariat à Porto-Novo.

Une procédure dans le prolongement des exigences de la FIFA

Cette démarche intervient alors que la FBF dispose d’un plan stratégique et d’un contrat d’objectifs pour la période 2023-2026. Adoptés en mai 2023, ces documents prévoient des engagements liés à la transparence financière, à la traçabilité des dépenses et à la réalisation d’objectifs définis avec la FIFA.

La FIFA a également renforcé ses outils de conformité, avec des recommandations portant sur les contrôles des tiers, la gestion des risques et les audits internes. Ces orientations visent à améliorer les pratiques de gouvernance au sein des organisations sportives. Pour cette nouvelle procédure, la FBF fixe donc un délai précis aux candidats. Les dossiers doivent parvenir à la fédération au plus tard le vendredi 18 septembre 2026 à 12 heures.