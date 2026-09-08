Bénin : la FBF lance son répertoire de fournisseurs pour 2026-2028

Les entreprises intéressées doivent déposer leur candidature avant le 18 septembre 2026 à midi. La Fédération béninoise de football (FBF) a lancé, le 7 septembre, une procédure de préqualification de ses fournisseurs et prestataires pour les deux prochaines années.
L’appel concerne les structures individuelles et les sociétés installées au Bénin, à jour de leurs obligations administratives, commerciales et fiscales. Les prestataires retenus pourront être inscrits dans un répertoire valable du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2028.
Deux domaines et cinq lots au maximum
La procédure est encadrée par une note signée par Alexis Adohinzin, directeur financier, et Sêflimi Zohoun, secrétaire général de la FBF. Selon l’avis publié sur le site officiel de la fédération, chaque candidat pourra se positionner sur deux domaines d’intervention au maximum et présenter des offres portant sur cinq lots au plus.
Le dossier doit comprendre une demande d’agrément, une déclaration d’absence de conflits d’intérêts, une copie légalisée du Registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM), ainsi que l’Identifiant fiscal unique (IFU). Les candidats doivent aussi fournir des attestations fiscales, de non-faillite et de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), un relevé d’identité bancaire et des justificatifs de prestations antérieures.
Les documents doivent être rédigés en français. Le dépôt physique est prévu sous pli fermé, contre décharge, au secrétariat de la FBF, à Porto-Novo, dans le quartier Djassin, au 3ᵉ arrondissement. La transmission électronique est également admise, sous la forme d’un fichier PDF unique, à l’adresse
Un répertoire soumis à évaluation
L’inscription ne constitue pas une garantie de collaboration permanente. L’avis précise que les prestataires feront l’objet d’un suivi pendant l’exécution des contrats, avec une mise à jour annuelle du répertoire. La FBF prévoit la possibilité de suspendre ou de retirer un agrément en cas de manquement aux engagements contractuels ou aux exigences de qualité.
Les formulaires de demande d’agrément et de déclaration d’absence de conflits d’intérêts sont disponibles sur le site officiel de la fédération ou auprès de son secrétariat à Porto-Novo.
Une procédure dans le prolongement des exigences de la FIFA
Cette démarche intervient alors que la FBF dispose d’un plan stratégique et d’un contrat d’objectifs pour la période 2023-2026. Adoptés en mai 2023, ces documents prévoient des engagements liés à la transparence financière, à la traçabilité des dépenses et à la réalisation d’objectifs définis avec la FIFA.
La FIFA a également renforcé ses outils de conformité, avec des recommandations portant sur les contrôles des tiers, la gestion des risques et les audits internes. Ces orientations visent à améliorer les pratiques de gouvernance au sein des organisations sportives. Pour cette nouvelle procédure, la FBF fixe donc un délai précis aux candidats. Les dossiers doivent parvenir à la fédération au plus tard le vendredi 18 septembre 2026 à 12 heures.
1 réflexion au sujet de « Bénin : la FBF lance son répertoire de fournisseurs pour 2026-2028 »
Écoutez; tout ça se passe entre vous.
Des recommandations en haut lieu pour du gré à gré .
On me parle des instructions de transparence de la Fifa. Son président est-il un exemple en matière de transparence ???
Les lots ont été attribués deja . Le reste n’est qu’un maquillage du forfait par cet appel d’offres.
Ne perdez donc pas vos énergies pour des souscriptions et surtout des trous dans votre trésorerie .
Acteur économique et créateur de richesses , nous connaissons le mécanisme des passations de marchés publics au Bénin .
C’est un tri sélectif .
Voyez-vous ???
Le premier bénéficiaire du gré à gré étant les entreprises sous-couvert du corrupteur-né depuis des décennies .