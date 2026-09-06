Bénin : la SBEE annonce jusqu'à 5 heures de coupure d'électricité le 8 septembre dans huit villes

Huit villes du Bénin resteront privées de courant plusieurs heures ce mardi 8 septembre 2026. La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) a programmé des travaux de maintenance et un chantier lié au projet PORTEO BTP, provoquant des coupures pouvant atteindre cinq heures selon les localités.

Les zones touchées dans le Nord

Dans la région de Djougou, les quartiers de Kodowari, Bassila, Manigri, Kplêkêtê, Alédjo, Djougou-centre, Yaloua et leurs environs seront privés d’électricité de 11h à 15h. À Dassa, la ville de Glazoué et ses environs subiront une coupure de 10h à 15h. Du côté de Parakou, les localités de Sirarou, N’Dali, Nikki et Kalale seront concernées sur le même créneau horaire.

À Kandi, la liste des secteurs affectés est plus longue : l’intérieur de la ville, le quartier Sodeco, les abords de l’hôpital, ainsi que Pèdè, Kofoïssa, Gogounou, Wara, Sori, Kassakou et Gounarou verront la fourniture interrompue de 10h à 15h. Enfin, à Natitingou, un chantier distinct d’entretien du réseau privera Birni, Chabi Couma, Perma et Tigninty de courant sur la même plage horaire.

Le Grand-Nokoué également concerné

La zone du Grand-Nokoué n’est pas épargnée. À Ouidah, les localités d’Adimalè, Sékou, Dodji Aliho, Dodji Dangban, Savi, Gakpé, Minatinkpon et Pahou seront coupées de 10h à 15h. Près de Dogbo, Lalo et ses environs subiront la même interruption sur cinq heures. À Lokossa, les quartiers de Barbo, Sêgbomê, Evéché, Yénawa et Hêkanmey seront eux aussi privés d’électricité entre 10h et 15h.

Selon la SBEE, l’ensemble de ces interventions vise à renforcer la performance du réseau électrique afin d’améliorer le service rendu aux usagers. L’entreprise rappelle que le réseau électrique doit être considéré comme sous tension durant toute la durée des travaux, même dans les zones officiellement coupées. Elle invite les populations concernées à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidents. En cas de besoin, les usagers peuvent joindre la SBEE au numéro 7302.

Les coupures annoncées pour ce 8 septembre s’ajoutent à une série d’interventions similaires menées ces dernières semaines dans plusieurs régions du pays, à mesure que l’entreprise cherche à moderniser ses infrastructures de distribution.