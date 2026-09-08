Bénin : le dépôt des dossiers relancé pour le recrutement de 135 agents des Eaux et Forêts

Le dépôt des dossiers de candidature au concours de recrutement de 135 fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse rouvre du mercredi 9 au mardi 15 septembre 2026 à 23h59 au Bénin. Cette réouverture, annoncée par communiqué radiodiffusé n° 0937/DGEFC/DPFP/UGP/SA, cible en priorité les candidats dont les dossiers avaient été jugés incomplets lors de la première session.

Un concours lancé en juillet 2026

Le processus de recrutement remonte au 27 juillet 2026, date à laquelle la Direction générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC) avait officiellement lancé ce concours direct au titre de l’année 2025. Il vise à pourvoir 95 postes de gardes forestiers, 25 de contrôleurs et 15 de conservateurs. La première période d’inscription s’était déroulée du 27 juillet au 9 août 2026 sur la plateforme dédiée.

C’est dans la continuité de cette procédure que le Directeur général des Eaux, Forêts et Chasse a annoncé cette nouvelle fenêtre de dépôt, destinée à la régularisation des candidatures recalées pour incomplétude. Les personnes n’ayant pas encore postulé peuvent également déposer un dossier durant cette période supplémentaire.

Les modalités inchangées

Le communiqué précise que les conditions et modalités de participation demeurent inchangées et sont celles fixées par l’avis d’appel à candidatures initial. Les candidatures continuent de se faire uniquement en ligne, à l’adresse concours.dgefc.bj.

Le calendrier des épreuves reste également le même qu’annoncé en juillet. Les épreuves sportives se tiendront le samedi 19 septembre 2026, suivies des épreuves écrites le samedi 26 septembre 2026. Les centres de composition communiqués lors de la publication initiale ne changent pas.

Des critères d’âge et de diplôme différenciés

Les candidats au corps des gardes forestiers doivent être âgés de 18 à 25 ans au 31 décembre 2026, nés entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2008, et titulaires du Brevet d’Études Agricoles Tropicales (BEAT) option Eaux, Forêts et Chasse. Pour les corps de contrôleurs et de conservateurs, la limite d’âge est fixée à 30 ans, avec des exigences de diplôme allant du Diplôme d’Études Agricoles Tropicales jusqu’au diplôme d’ingénieur des Eaux, Forêts et Chasse selon le poste visé.

Tous les postulants doivent être de nationalité béninoise, jouir de leurs droits civiques, présenter une bonne moralité et ne pas déjà occuper un poste dans la fonction publique. Un extrait de casier judiciaire, un certificat médical d’aptitude physique et le paiement électronique de frais d’inscription de 10 000 FCFA figurent parmi les pièces exigées. Le communiqué, signé par le Conservateur Principal Adjakou Akoutan ADJINDA, doit être diffusé à Cotonou et à Parakou deux fois par jour du 9 au 16 septembre 2026.