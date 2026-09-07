Bénin : Les écoles et collèges sous l’effervescence de la pré-rentrée scolaire 2026-2027

Ce lundi marque le coup d’envoi officiel de la pré-rentrée administrative et pédagogique sur toute l’étendue du territoire national. En prélude à la rentrée officielle fixée au lundi 14 septembre 2026, les établissements scolaires de la commune d’Abomey-Calavi ont rouvert leurs portes dans une ambiance d’effervescence et de préparatifs.

Dans plusieurs écoles primaires et maternelles, tant publiques que privées de la commune, l’heure est au réglage des derniers détails. Dès les premières heures de la matinée, des parents d’élèves viennent pour finaliser les inscriptions et réinscriptions. Les guichets et stands de vente d’uniformes scolaires sont un peu plus animés, chacun cherchant à équiper ses enfants avant le démarrage des cours lundi prochain.

Du côté des collèges et certains lycées, l’administration est à pied d’œuvre. Les responsables d’établissements gèrent activement les dossiers de transfert, les orientations et l’établissement des emplois du temps, afin de garantir un démarrage effectif des cours dès le premier jour.

Cette étape de pré-rentrée revêt une importance capitale pour les autorités éducatives. Le ministère des Enseignements maternel et primaire (MEMP) a d’ailleurs rappelé à l’ordre le corps enseignant et administratif en instaurant une politique de tolérance zéro contre l’absentéisme. Les enseignants et directeurs sont tenus d’être présents tout au long de cette semaine préparatoire sous peine de sanctions disciplinaires.

Parmi les grandes nouveautés qui marquent cette année scolaire 2026-2027, on note l’entrée en vigueur de la gratuité de la scolarité pour toutes les filles dans l’enseignement secondaire général et technique public. Une mesure saluée par de nombreux parents, qui y voient un soulagement financier majeur et une opportunité de garantir l’accès à l’éducation pour tous.