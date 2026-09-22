Mark Zuckerberg gagne 25 milliards en une journée, Muse dépasse ChatGPT

La richesse estimée de Mark Zuckerberg a progressé d’environ 25 milliards de dollars lundi 21 septembre après une hausse de plus de 11 % de Meta à Wall Street. Cette progression intervient alors que Muse, le nouvel assistant d’intelligence artificielle du groupe, vient de prendre la première place des applications gratuites aux États-Unis, devant ChatGPT.

Selon Forbes, le patrimoine du dirigeant atteignait environ 253,6 milliards de dollars après la séance. Ces 25 milliards ne constituent pas un revenu encaissé par Zuckerberg : l’essentiel de cette variation provient de la revalorisation des actions Meta qu’il détient.

Muse passe devant ChatGPT aux États-Unis

Disponible depuis le 8 septembre, Muse a rapidement progressé dans le classement américain de l’App Store d’Apple. Business Insider rapporte que l’application s’est hissée en tête des téléchargements gratuits, devant ChatGPT.

Meta cherche avec Muse à proposer un outil capable d’aller au-delà des réponses produites par les assistants conversationnels. Le logiciel peut, à la demande de son utilisateur, rechercher des informations et intervenir sur différents services numériques. Il peut aussi prendre en charge certaines démarches en ligne, comme préparer une réservation ou assister l’utilisateur lors d’un achat. Des opérations nécessitent toutefois une confirmation avant leur exécution.

Le développement de Muse fait partie de la stratégie présentée par Zuckerberg autour de la « superintelligence personnelle ». Meta veut construire des systèmes d’IA davantage adaptés aux besoins individuels et susceptibles d’effectuer des actions pour leurs utilisateurs.

L’assistant rencontre déjà certaines restrictions. Amazon a limité son utilisation sur sa plateforme commerciale en invoquant ses règles d’accès. Shopify a choisi une autre approche en collaborant avec Meta pour permettre des transactions sur les boutiques utilisant sa technologie.

L’action Meta gagne plus de 11 %

La progression de Muse coïncide avec une forte hausse de Meta en Bourse. D’après MarketWatch, l’action a gagné environ 11,4 % pendant la séance du 21 septembre. Il s’agissait de sa plus forte hausse sur une journée depuis avril 2025.

Les investisseurs suivent également les sommes consacrées par l’entreprise au développement de l’intelligence artificielle. Pour 2026, Meta anticipe des investissements compris entre 130 et 145 milliards de dollars. À titre de comparaison, le groupe avait consacré 72,22 milliards de dollars à ses dépenses d’investissement en 2025.

Les comptes publiés par l’entreprise donnent une autre indication de l’ampleur de ces dépenses : 31,08 milliards de dollars ont été investis durant le seul deuxième trimestre 2026. Sur ces trois mois, Meta avait enregistré 60,8 milliards de dollars de revenus, soit 28 % de plus que pendant la même période de 2025.

La participation de Zuckerberg amplifie les variations de sa fortune

La hausse de 25 milliards de dollars s’explique par la structure du patrimoine de Zuckerberg. Une part importante de sa richesse dépend de sa participation dans Meta. Les mouvements importants du cours de l’entreprise peuvent donc modifier rapidement les estimations établies par les classements de milliardaires.

Une progression de la valeur des actions ne signifie toutefois pas que leur propriétaire dispose immédiatement de la somme correspondante en liquidités. Le calcul évolue avec le marché et peut repartir dans l’autre sens lorsque le titre recule.

La situation était très différente en 2022, lorsque la chute de l’action Meta avait fortement réduit la fortune estimée de Zuckerberg. Le titre s’est ensuite redressé à partir de 2023. Le succès de Muse constitue désormais un nouvel indicateur suivi par les investisseurs pour mesurer les perspectives de Meta dans l’intelligence artificielle.