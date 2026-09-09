Bénin : trois jeunes meurent dans un accident à Bembérékè

Trois jeunes ont perdu la vie dans un accident de la circulation mercredi 9 septembre 2026 à Guèssou Sud, dans la commune de Bembérékè. Ils se trouvaient sur une même moto lorsqu’une collision avec un bus a fait trois morts.

L’accident s’est produit à l’aube, sur l’axe reliant Cotonou à Malanville. Selon les premiers témoignages rapportés par Radio Su Tii Sua FM N’Dali, les victimes auraient tenté de traverser la chaussée sans s’assurer de l’arrivée des véhicules. Le bus, qui circulait dans le sens Cotonou-Malanville, les aurait alors percutées. Ces éléments restent à confirmer par les constatations officielles.

Trois décès sur les lieux

Les trois occupants de la moto sont morts sur place, selon les informations communiquées par la radio. Leur identité n’a pas été précisée dans le récit disponible.

La Police républicaine s’est rendue sur les lieux pour procéder aux constatations. Les informations accessibles ne précisent pas les circonstances exactes de la collision, la vitesse des véhicules ni les éventuelles mesures prises à l’encontre du conducteur du bus. Le bilan rapporté ne fait état d’aucun autre décès. L’état du conducteur et des passagers du bus n’a pas été communiqué.