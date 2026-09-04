Bénin : un braqueur blessé par balle, quatre suspects arrêtés à Ouessè

Quatre suspects ont été interpellés après un braquage survenu dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 septembre 2026 à Affoutoufadji, dans l’arrondissement de Gbanlin, commune de Ouessè. Un des assaillants aurait été blessé par un tir de son propre complice.

Les faits se sont déroulés vers 2 heures du matin dans une ferme. Trois hommes armés de fusils artisanaux auraient fait irruption dans les lieux pour s’en prendre au propriétaire. Celui-ci serait sorti de son habitation avec un coupe-coupe et aurait blessé l’un des intrus au cours de l’affrontement.

Un blessé retrouvé à Tozoumè

La riposte des braqueurs aurait provoqué un second incident. Selon les informations disponibles, un des membres du groupe a été atteint par un tir effectué par un autre assaillant. Le fermier a ensuite quitté les lieux pour alerter les habitants du voisinage.

À son retour, les malfaiteurs avaient disparu. Ils auraient emporté 140 000 francs CFA, un téléphone Android Redmi 15C et un téléphone à touches Tecno. Les constatations effectuées sur place ont permis de relever des traces de sang. Deux cartouches de calibre 12 ont également été retrouvées, dont une aurait été utilisée pendant l’attaque.

Informé des faits, le commissariat de l’arrondissement de Gbanlin a ouvert une enquête. Les investigations ont conduit les policiers jusqu’au village de Tozoumè, où un individu blessé recevait des soins. Il y a été interpellé en compagnie de deux personnes présentes à ses côtés.

Le fusil et les téléphones retrouvés

Les trois suspects arrêtés à Tozoumè auraient fourni des informations permettant aux enquêteurs d’identifier un autre membre du groupe. Celui-ci a été interpellé peu après, selon les éléments disponibles.

Les perquisitions menées dans le cadre de l’enquête ont permis de retrouver le fusil qui aurait servi lors du braquage. L’arme avait été enterrée dans un champ. Les deux téléphones emportés pendant l’attaque ont également été récupérés.

À ce stade, les faits reprochés à chacun des suspects restent à établir dans le cadre de la procédure. Les informations disponibles ne permettent pas de préciser les suites judiciaires données à leur interpellation.

Les braquages dans le nord du Bénin

Cette affaire intervient alors que les forces de sécurité poursuivent leurs opérations contre la criminalité dans plusieurs localités du nord du Bénin. Le 21 août 2026, la Police républicaine avait présenté un bilan de ses opérations spéciales de sécurisation du territoire, faisant état de 180 336 contrôles et de 806 ghettos démantelés. Ces chiffres concernent l’ensemble des opérations de sécurisation et ne permettent pas d’établir un lien direct avec le braquage d’Affoutoufadji. Aucune information officielle disponible ne précise, à ce stade, si les suspects interpellés sont impliqués dans d’autres faits similaires.