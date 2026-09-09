Bénin : un ouvrier meurt emporté par les eaux d’un caniveau à Djougou

Un ouvrier a perdu la vie sur un chantier à Djougou, après avoir été emporté par les eaux d’un caniveau. Trois autres travailleurs ont été blessés dans le même accident, selon les informations rapportées par Libre Express.

Les circonstances précises du drame, ainsi que l’identité de la victime, ne sont pas détaillées dans les éléments disponibles. Le bilan rapporté fait état d’un décès et de trois blessés.

Un accident sur un chantier

L’accident s’est produit alors que des ouvriers intervenaient sur un chantier à Djougou, dans le département de la Donga. Les eaux du caniveau auraient emporté la victime et blessé trois autres personnes. Les informations disponibles ne permettent pas de préciser la nature exacte des travaux ni les circonstances dans lesquelles les travailleurs se sont retrouvés exposés aux eaux.

La date précise de l’accident n’est pas indiquée dans le titre de l’article consulté. Les conditions météorologiques au moment des faits, le lieu exact du chantier et les modalités de prise en charge des blessés restent également à établir.

Les fortes pluies ont récemment affecté Djougou

Ce drame intervient alors que la commune a connu plusieurs épisodes de fortes pluies ces derniers jours. Le 5 septembre 2026, un homme a été grièvement blessé après l’effondrement d’une chambre à Baréï centre, dans la commune de Djougou. Le lendemain, un enfant a été blessé lors de l’écroulement du pignon d’un bâtiment à Serla, dans le même arrondissement. Ces deux événements ont été rapportés par Radio Solidarité FM.

Ces épisodes récents ne permettent toutefois pas d’établir un lien direct avec l’accident du chantier. Les informations disponibles ne précisent pas si les eaux ayant emporté l’ouvrier provenaient d’une pluie survenue le même jour.

Les circonstances restent à préciser

Le bilan rapporté par Libre Express ne précise pas si les trois blessés ont été évacués vers un centre de santé, ni leur état au moment de la publication. Il ne permet pas non plus de déterminer si une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de l’accident.

Les travaux sur les chantiers peuvent exposer les ouvriers à des risques liés aux déplacements d’eau, aux caniveaux et aux ouvrages en cours d’aménagement. Les mesures de sécurité doivent être adaptées aux conditions du terrain et aux risques identifiés. Toutefois, aucun manquement particulier n’est établi dans ce cas.

À ce stade, les éléments disponibles se limitent au décès d’un ouvrier et aux blessures de trois autres personnes. Les précisions sur le déroulement de l’accident, l’identité de la victime et la prise en charge des blessés restent attendues.