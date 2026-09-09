Bénin : un trafiquant de drogue recherché au Nigeria arrêté à l'aéroport de Cotonou

Festus Ibewuike, alias Chidibest Ibewuike, a été interpellé le 2 septembre 2026 à l’aéroport de Cotonou, au Bénin, avant d’être remis aux autorités nigérianes deux jours plus tard. Âgé de 52 ans, cet homme figurait sur la liste des suspects activement recherchés par l’Agence nationale de lutte contre les stupéfiants du Nigeria (NDLEA) depuis février 2024.

Une fuite de plus de deux ans entre trois pays

L’arrestation met un terme à une fuite qui avait débuté après une opération menée à l’aéroport international Murtala Muhammed, à Lagos, où 49,7 kg d’héroïne avaient été saisis. Selon la NDLEA, Ibewuike se serait ensuite réfugié au Mozambique, où il aurait dirigé un hôtel présenté par l’agence comme une couverture destinée à masquer ses activités, tout en continuant à circuler entre ce pays, le Bénin et le Nigeria. Jugé par contumace pendant sa cavale, il n’avait jamais été localisé jusqu’à son passage par l’aéroport de la capitale béninoise.

Une opération rendue possible par la coopération Interpol

Selon la NDLEA, c’est la collaboration entre les bureaux nationaux d’Interpol du Bénin et du Nigeria qui aurait permis de repérer et d’intercepter le suspect à Cotonou. Des agents nigérians se seraient ensuite rendus au Bénin pour prendre en charge le transfert, effectif le 4 septembre. Le lendemain, à Ikoyi, dans les locaux du magasin central des pièces à conviction de la NDLEA, Ibewuike aurait reconnu les colis d’héroïne marqués du code «ND» qui lui sont attribués. L’agence affirme par ailleurs qu’il serait également lié à une autre affaire distincte, portant sur la saisie de 40,255 kg de méthamphétamine, sans préciser à ce stade le lieu ni la date de cette opération.

La justice nigériane annonce la poursuite des recherches

Le directeur général de la NDLEA, le général de brigade à la retraite Mohamed Buba Marwa, a qualifié cette arrestation de « percée majeure » dans un communiqué publié le 9 septembre. Il a averti que d’autres suspects, toujours en fuite, feraient l’objet des mêmes recherches jusqu’à leur comparution devant la justice. Aucune date n’a pour l’heure été communiquée pour l’ouverture du procès d’Ibewuike au Nigeria.