Bénin : une femme arrêtée à Parakou pour fabrication d'alcools frelatés

La police du 1er arrondissement de Parakou a mis fin, jeudi 3 septembre 2026, aux activités d’un atelier clandestin de boissons alcoolisées contrefaites. La principale suspecte, interpellée à son domicile du quartier Albarika, a été placée en garde à vue.

Des soupçons confirmés après une descente au domicile de la suspecte

Depuis plusieurs semaines, des habitants du 1er arrondissement de la cité des Kobourou faisaient état d’une activité inhabituelle liée à la production de boissons alcoolisées dans le secteur. Les policiers ont fini par identifier une maison du quartier Albarika comme le lieu probable de cette fabrication, avant d’y effectuer une intervention surprise.

Une chambre de l’habitation avait été aménagée en atelier de production. Les agents y ont découvert un dispositif utilisé, selon eux, pour imiter des boissons vendues sous les noms de Pastis, Dry Gin et Diamond Whisky.

Un stock de contrefaçons saisi sur deux points de vente

L’inspection des lieux a permis de récupérer deux bidons contenant des liquides non identifiés, une soixantaine de bouteilles vides et des cartons d’emballage reprenant l’aspect de marques réputées. Une quantité importante d’étiquettes et de colorants était également entreposée, de quoi donner aux produits fabriqués l’apparence de boissons authentiques.

Entendue par les enquêteurs, la mise en cause aurait déclaré travailler seule et revendre une partie de sa marchandise en gros. Cette déclaration a orienté les policiers vers un second local, situé au quartier Alagar, où quatre cartons supplémentaires de boissons douteuses ont été saisis par une équipe dépêchée sur place. L’ensemble du matériel et des produits récupérés a été placé sous scellés en vue de la procédure. La suspecte reste à la disposition de la justice et devra s’expliquer sur ces faits devant un tribunal.