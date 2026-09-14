Donald Trump : un proche de Poutine a financé le mariage fastueux de son fils aux Bahamas

Donald Trump Jr. s’est marié en privé le 22 mai 2026 aux Bahamas, avant un week-end de festivités réglé par Umar Kremlev, un oligarque russe proche du Kremlin. Président de l’Association internationale de boxe (IBA) et ancien membre du club de motards pro-Kremlin des Loups de la Nuit, Kremlev a déboursé plusieurs centaines de milliers de dollars pour l’événement, selon une enquête de ProPublica publiée le 14 septembre.

Une île privée et un feu d’artifice payés par Moscou

D’après les documents consultés par ProPublica et trois témoins présents sur place, Kremlev a réglé la location d’une île privée où logeaient les invités, facturée environ 100 000 dollars la nuit, ainsi qu’un spectacle pyrotechnique estimé à 70 000 dollars. Son équipe aurait aussi participé à l’organisation du week-end. La cérémonie, célébrée devant 18 proches, a précédé une réception réunissant une cinquantaine de convives, dont Jared Kushner, Ivanka Trump, Eric Trump et Tiffany Trump. Les paiements auraient transité par IB Challenger, une entité basée à Dubaï rattachée à l’IBA, elle-même largement financée par le groupe public russe Gazprom. Kremlev avait accompagné Vladimir Poutine lors d’un déplacement en Chine quelques semaines avant le mariage et venait de recevoir l’Ordre de l’Amitié des mains du président russe.

Un lien qui ravive le souvenir du « Russiagate »

Cette relation, jusqu’alors inconnue du public, ranime le souvenir d’un précédent épisode impliquant Trump Jr. et des intermédiaires russes. Le 9 juin 2016, en pleine campagne présidentielle, il avait rencontré à la Trump Tower l’avocate russe Natalia Veselnitskaya, présentée comme détentrice d’informations compromettantes sur Hillary Clinton, en présence de Kushner et de l’ex-directeur de campagne Paul Manafort. L’enquête du procureur spécial Robert Mueller, menée dans la foulée, n’avait débouché sur aucune inculpation liée à cette réunion, tout en soulignant que Trump Jr. semblait avoir accepté l’offre russe.

Des accusations de complaisance envers Poutine depuis 2025

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump est régulièrement accusé par des observateurs occidentaux de faire pression sur l’Ukraine plutôt que sur la Russie dans les négociations de paix. Il a notamment déclaré en avril 2025 juger Poutine plus facile à négocier que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et un premier plan de paix dévoilé fin novembre 2025 avait été jugé par plusieurs capitales européennes trop proche des revendications russes, avant d’être retravaillé. Le financement du mariage de son fils par un proche du Kremlin relance les interrogations sur les liens personnels entre l’entourage Trump et la Russie.

Le couple dément toute arrière-pensée politique

Le porte-parole de Trump Jr. n’a pas contesté les versements de Kremlev, le décrivant comme « un ami personnel de Don » sans lien professionnel, les deux hommes s’étant rencontrés par une connaissance commune dans le milieu de la chasse. Sur Instagram, l’épouse de Trump Jr., Bettina Anderson, a rejeté toute lecture politique de l’affaire, écrivant que « l’amitié n’implique pas de motif politique » et qu’un « cadeau de mariage reste un cadeau de mariage », précisant que la cérémonie s’était tenue « en famille uniquement » avant ce week-end de célébrations offert par leur ami.