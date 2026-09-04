Climat : Donald Trump s’en prend à Obama et ses contradictions pendant sa présidence

Donald Trump a une nouvelle fois remis en cause les discours appelant à réduire l’empreinte carbone et à mieux protéger l’environnement. Dans une vidéo publiée sur X le 4 septembre 2026 par le compte Rapid Response 47 et reprenant les extraits d’une émissiond e la chaîne GBN, le président américain a pris Barack Obama comme exemple. Il a, dans cet extrait, pointé du doigt le contraste entre les prises de position de l’ancien président en faveur de la réduction des émissions et ses déplacements à bord d’Air Force One. Une manière pour lui de contester l’idée selon laquelle les responsables politiques peuvent promouvoir des mesures environnementales tout en conservant un mode de vie très émetteur de carbone.

Durant ses deux mandats, Barack Obama avait fait de la lutte contre le changement climatique l’un des axes de sa politique environnementale. En 2015, son administration avait notamment lancé le Clean Power Plan, destiné à réduire de 32% les émissions de dioxyde de carbone du secteur électrique américain d’ici 2030, par rapport à leur niveau de 2005. La même année, le président Obama avait aussi joué un rôle important dans les négociations ayant abouti à l’accord de Paris sur le climat. Les États-Unis l’avaient officiellement rejoint en 2016.

Une politique énergétique tournée vers les énergies fossiles

Dès son retour au pouvoir, le 20 janvier 2025, Donald Trump a toutefois prise cette politique à contre-pied, signant plusieurs textes visant à réduire les contraintes environnementales imposées à l’industrie américaine. Il a notamment ordonné le retrait des États-Unis de l’accord de Paris sur le climat et demandé la suppression de mesures adoptées sous Joe Biden pour lutter contre le changement climatique. Son administration a aussi engagé une révision des règles environnementales afin de faciliter les projets énergétiques et industriels.

Donald Trump a également placé la production nationale d’énergie au cœur de sa politique. Une ordonnance signée le jour de son investiture encourage l’exploitation du pétrole, du gaz et du charbon sur les terres et les eaux fédérales. Elle prévoit aussi de revenir sur plusieurs restrictions concernant les véhicules électriques et d’accélérer les procédures d’autorisation pour les projets énergétiques. La Maison-Blanche présente ces mesures comme un moyen de réduire les coûts et de renforcer l’indépendance énergétique américaine.