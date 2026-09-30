Daniel Riolo associe Cristiano Ronaldo à Elon Musk et dénonce un « film grotesque »

L’éditorialiste Daniel Riolo a réagi avec virulence au départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement du Portugal, ce mercredi 30 septembre, dans l’émission After Foot sur RMC. « Je le mets dans la catégorie des transhumanistes comme Elon Musk… dans une autre galaxie… On est dans un film grotesque, fou et ridicule avec Ronaldo. » a-t-il lâché visiblement agacé par l’attitude de la star portugaise.

Et ce n’est pas un hasard, sa sortie survient alors que la situation de la star portugaise avec son sélectionneur Jorge Jesus empoisonne la préparation du match contre le Danemark. Mais Riolo n’en reste pas là, pour lui il suffisait de suivre l’attaquant sur Instagram pour se rendre compte de la situation.

Un départ confirmé par Ronaldo lui-même

En réalité, Cristiano Ronaldo a confirmé son départ du camp de Copenhague dans un communiqué, peu après une conférence de presse de Jorge Jesus. Et pour cause, le sélectionneur venait d’indiquer qu’il ne comptait pas titulariser son capitaine jeudi lors de ce match de Ligue des nations. Dans la foulée CR7 a promis de révéler « la vérité » sur les raisons de sa décision, sans donner plus de précisions.

De son côté, la Fédération portugaise de football a simplement indiqué que Cristiano Ronaldo avait quitté le stage et que la préparation se poursuivait avec les 24 autres joueurs. Pour rappel, Jorge Jesus, arrivé à la tête de la sélection après la Coupe du monde en remplacement de Roberto Martínez, a de son côté écarté toute dispute : il a parlé d’une absence d’incident et d’aucune brouille entre les deux hommes. Le sélectionneur renchérit en affirmant avoir été contraint de rencontrer son joueur en raison du bruit médiatique suscité par sa situation.