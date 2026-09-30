Mbappé : blessure au genou, départ de Nike et Ballon d'Or, un début de saison chargé pour le capitaine des Bleus

C’est un début de saison difficile pour Kylian Mbappé qui a quitté la pelouse en souffrance vendredi soir, et ce juste après avoir marqué face à la Turquie avec les Bleus. Inquiet, le Real Madrid s’est dépêché de le faire analyser par son service médical qui a, dans la foulée, diagnostiqué une « hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche« . Entre un changement d’équipementier, une course au Ballon d’Or et des ennuis physiques à répétition, l’attaquant de 27 ans occupe l’actualité depuis la reprise.

Le club madrilène n’a pas communiqué sur le temps de guérison de Mbappé même si la presse espagnole avance environ deux semaines d’absence. Mbappé devrait manquer les trois matchs restants des Bleus, deux face à la Belgique et un face à l’Italie. Quelques jours plus tôt, le capitaine tricolore avait déjà manqué une séance d’entraînement à cause d’une grippe. Hormis ce pépin, la star française a également surpris ces fans en annonçant son nouveau équipementier: ON

Et pour cause, Mbappé a signé avec l’équipementier suisse On et met fin à une association de deux décennies avec Nike. Il rejoint une marque plus discrète que la firme américaine, mais surtout reconnu pour ses chaussures de running. Un changement qui intervient au moment où l’attaquant traîne des soucis physiques, sept en tout en Espagne d’après un récent décompte ce qui alimente les commentaires sur sa saison. Malgré cette actualité mouvementée, le domaine le plus marqué reste celui du ballon d’or.

Une polémique sur le Ballon d’Or

En effet, l’attaquant français s’est aussi fait remarquer autour de la question du Ballon d’or. Interrogé par le quotidien AS, l’attaquant du Real Madrid assure ne pas se demander ce qu’il doit faire pour le remporter, mais veut que le trophée revienne au club madrilène, qu’il décrit comme la meilleure équipe du monde. Il a aussi réagi aux propos de Lamine Yamal, qui l’avait désigné, avec lui-même, comme l’un des deux meilleurs joueurs de la planète tout en jugeant mériter la récompense cette année. Mbappé lui souhaite une grande carrière, ainsi qu’à sa famille et à son peuple. Cette prise de position contraste avec celle de l’an dernier : le capitaine des Bleus avait alors annoncé voter pour son coéquipier Ousmane Dembélé, lauréat 2025 et de nouveau candidat.