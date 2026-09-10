Électricité au Bénin : des coupures prévues jusqu'à 15h dans plusieurs localités ce 10 septembre

Des dizaines de localités réparties dans le Nord et le Grand Nokoué resteront sans courant électrique ce 10 septembre 2026, entre 10h et 15h pour la majorité des zones. Ces interruptions résultent de travaux de maintenance programmés sur le réseau de distribution par la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE).

Les localités touchées dans le Nord du pays

Dans la zone de Kandi, les coupures affecteront Kandifô, Bensékou, Liboussou, Piami, Segbana, Libantè et les environs. À Bohicon, la liste des localités concernées est plus longue : Attogouin, Houawé, Ouassaho, Makpêhogon, Zounzonmé, Dilly, Lissazounmé, Agbangnizoun, Kinta, Sahé, Kpatalokoli, ainsi que le site industriel de l’ONAB, Sinwé, la station de pompage d’eau de la SONEB, Cana, Zogbodomey, Akiza, Zoukou, Saclo et Massi.

À Dassa, seule la ville de Savê et ses environs sont concernés. Du côté de Parakou, les travaux toucheront Tchatchou, Tchaourou, Papane, Kilibo, Ansèkè et Ouèssè. Dans la zone de Natitingou, ce sont Birni, Chabi Couma, Perma et Tigninty qui seront privés d’électricité pendant la même plage horaire.

Le Grand Nokoué également concerné

À Lokossa, les coupures viseront Didonbogo, Lobogo et Badazoui. À Ouidah, les zones de Sokoudénou, Tandahota, Zounvèssèhou et Lissègazoun sont inscrites au programme. Dans le secteur de Pobè, les travaux commenceront une heure plus tard, de 11h à 15h, et concerneront le centre-ville de Kétou, Adakplamè, Idigny et Illara. À Porto-Novo, la coupure prévue de 10h à 15h touchera la sous-station de Tanzoun, le carrefour du feu tricolore de Danto, le quartier du Cinquantenaire, ainsi que Djêvali, Dangbo, Azowilissè, Adjohoun et Bonou.

Des consignes de sécurité rappelées par la SBEE

La société précise que le réseau doit être considéré comme sous tension pendant toute la durée des travaux, même dans les zones officiellement coupées. Elle invite les usagers à prendre les précautions nécessaires afin d’éviter tout accident et présente ses excuses pour la gêne occasionnée. Un numéro d’appel gratuit, le 7302, reste joignable pour tout signalement. Les usagers des localités citées sont invités à s’organiser en conséquence jusqu’à la fin de la coupure annoncée à 15h.