Iran : où est Mojtaba Khamenei ? Pezeshkian affirme l’avoir rencontré pendant sept heures

Le président iranien Masoud Pezeshkian a affirmé jeudi 24 septembre à New York avoir passé environ sept heures avec Mojtaba Khamenei lors d’une rencontre remontant à un mois. Interrogé sur l’absence publique du guide suprême de l’Iran, il a assuré que celui-ci restait capable d’exercer ses fonctions.

Face au journaliste Bret Baier sur Fox News, Pezeshkian a confirmé avoir personnellement vu Khamenei. Invité à préciser son état de santé et sa capacité à diriger le pays, il l’a décrit comme « tout à fait, complètement » apte à le faire. Cette appréciation repose sur les déclarations du président iranien et n’a pas été confirmée de manière indépendante.

Une réunion de plusieurs heures déjà évoquée en août

L’existence de cet entretien entre les deux dirigeants était connue avant les déclarations faites à New York. Début août, les médias d’État iraniens avaient annoncé une rencontre entre Pezeshkian et le guide suprême. Reuters avait alors rapporté que les discussions concernaient plusieurs dossiers intérieurs et extérieurs.

Le président iranien avait ensuite indiqué à la télévision que l’échange s’était prolongé pendant environ sept heures. Selon son récit, les discussions avaient porté sur les difficultés quotidiennes des Iraniens, les questions économiques et sociales, les effets des sanctions et les orientations politiques du pays. Il avait déjà assuré que Khamenei se trouvait dans un état physique satisfaisant. Aucune image de cette réunion n’avait accompagné son annonce. Les déclarations de Pezeshkian constituent donc le principal élément public attestant de cette rencontre entre les deux responsables.

Le guide suprême n’est toujours pas apparu publiquement

Les interrogations sur Mojtaba Khamenei sont liées à sa très faible exposition publique depuis son accession à la tête de la République islamique. Il a succédé en mars 2026 à son père, Ali Khamenei, mort le 28 février lors de frappes des États-Unis et d’Israël. Reuters avait rapporté que Mojtaba Khamenei aurait également été gravement blessé pendant ces attaques.

Depuis sa désignation, aucune apparition publique récente et clairement authentifiée du nouveau guide n’a permis de constater directement son état physique. Plusieurs décisions et nominations ont toutefois été annoncées en son nom par les institutions iraniennes.

Quelques jours avant l’annonce de leur réunion d’août, Pezeshkian avait expliqué à la télévision que les communications avec le guide suprême étaient devenues particulièrement difficiles. L’annonce de leur entretien de sept heures était intervenue peu après.

Pezeshkian répond aux interrogations depuis New York

Les nouvelles déclarations ont été faites pendant le déplacement de Pezeshkian aux États-Unis pour l’Assemblée générale des Nations unies. Le président iranien y a également répondu aux questions des journalistes sur la guerre opposant son pays aux États-Unis et à Israël.

En affirmant avoir rencontré Mojtaba Khamenei pendant plusieurs heures, Pezeshkian reprend une information donnée en août et répond cette fois directement aux questions concernant la capacité du guide suprême à gouverner. Son récit reste l’un des rares témoignages publics récents sur l’état de Khamenei. En l’absence d’une apparition permettant une vérification indépendante, son état de santé ne peut pas être établi à partir des seules déclarations du président iranien.