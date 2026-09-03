Sclérose en plaques : la sœur de Jean-Marc Généreux meurt après trois décennies de combat

La sœur de Jean-Marc Généreux est morte fin août 2026, à l’issue d’un combat de plus de trente ans contre la sclérose en plaques. Le juré de Danse avec les stars a annoncé la nouvelle sur Instagram le mercredi 2 septembre, dans un message empreint d’émotion.

Une maladie diagnostiquée depuis trente ans

Isabelle Généreux luttait contre cette pathologie neurologique depuis trois décennies. Selon le témoignage de son frère, l’évolution de la maladie s’était brutalement aggravée sur la fin : « les six derniers mois et spécialement les dernières semaines furent intolérables ». Dans les tout derniers temps, la communication avec elle était devenue quasiment impossible, seule sa nièce Francesca parvenant encore à lui arracher des sourires.

Le chorégraphe québécois décrit sa sœur comme une femme au tempérament affirmé, « dynamique, volontaire », qu’il compare à un rayon de soleil pour toute la famille. Il rend également hommage à son beau-frère Pierre, resté à ses côtés durant toute la maladie, décrit comme « un homme comme il ne s’en fait plus ».

Un rôle central dans la famille de Jean-Marc Généreux

Isabelle occupait une place particulière auprès des deux enfants de Jean-Marc Généreux, Jean-Francis et Francesca. Pendant plusieurs années, elle s’était occupée d’eux au quotidien, contribuant à leur éducation tout en les amusant. Cette proximité, construite au fil des voyages et des moments partagés en famille, avait forgé un lien fort entre la tante et ses neveux.

Le deuil touche également la conjointe du chorégraphe, France Mousseau, avec qui il forme un couple depuis leur enfance à Longueuil, au Québec. Isabelle laisse derrière elle son mari Pierre, trois enfants et plusieurs petits-enfants.

Une maladie qui touche plus de 2,8 millions de personnes dans le monde

La sclérose en plaques, maladie auto-immune qui s’attaque à la myéline entourant les fibres nerveuses, touche aujourd’hui plus de 2,8 millions de personnes à travers le monde selon l’Organisation mondiale de la santé, avec une prévalence deux à trois fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Son évolution reste imprévisible, alternant parfois poussées et phases de rémission sur plusieurs décennies, comme cela semble avoir été le cas pour Isabelle Généreux.

Connu du grand public français depuis plusieurs années comme juré de Danse avec les stars sur TF1, Jean-Marc Généreux s’est fait connaître pour son énergie et son humour à l’antenne. Né en 1962 à Saint-Hubert, au Québec, il a construit sa carrière comme danseur professionnel avant de devenir chorégraphe et animateur, notamment aux États-Unis sur So You Think You Can Dance.