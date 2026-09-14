Jeannie Longo inaugure à Chartres-de-Bretagne un gymnase qui porte son nom, après 3 millions d'euros de travaux

Un nouveau gymnase a ouvert ses portes le 12 septembre 2026 à Chartres-de-Bretagne, commune située au sud de Rennes. Baptisé Espace multisports Jeannie-Longo, l’équipement a représenté un investissement de 3 millions d’euros pour 18 mois de chantier, selon l’agenda de presse de Rennes Métropole. La cycliste, treize fois championne du monde et sacrée aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996, a donné son nom à cette infrastructure implantée dans la ZAC des Portes de la Seiche.

Un projet cofinancé par l’intercommunalité

L’inauguration a réuni le maire de Chartres-de-Bretagne David Le Borgne, l’élue en charge du sport Karine Rubaud et le vice-président de Rennes Métropole Franck Morvan. Sur l’enveloppe globale, 300 000 euros ont été apportés par Rennes Métropole via son dispositif dédié à la transition écologique des communes. Le bâtiment comprend un gymnase, des vestiaires, des sanitaires et une infirmerie, destinés aux clubs locaux. Selon la mairie, les communes voisines pourront également utiliser cet espace.

Une championne toujours active à 66 ans

Jeannie Longo continue de courir en compétition, plusieurs décennies après ses premiers titres. Née en 1958 à Annecy, elle a remporté 59 titres de championne de France et reste la sportive française la plus titrée de l’histoire du cyclisme. En juillet 2025, elle décrochait encore un titre national chez les masters, à l’âge de 66 ans.

Un maillage sportif inégal autour de Rennes

À Rennes même, la densité d’installations sportives reste inférieure à la moyenne nationale pour une ville de cette taille, notamment sur les piscines et les stades d’athlétisme. Chartres-de-Bretagne, à l’inverse, dispose déjà d’une offre sportive supérieure à la moyenne française, avec quatre piscines recensées pour une population de taille moyenne. Le nouvel espace multisports accentue cet écart entre le cœur de l’agglomération et sa périphérie sud. Le gymnase a commencé à fonctionner dès la fin du chantier, en amont de la cérémonie officielle du 12 septembre, indique le bulletin municipal de Chartres-de-Bretagne.