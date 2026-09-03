La Russie ferme les Instituts Goethe en réponse à la fermeture de son centre culturel à Berlin

Trois centres culturels allemands cesseront leurs activités en Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé jeudi la fermeture des antennes de l’Institut Goethe à Moscou, Saint-Pétersbourg et Ekaterinbourg.

Une décision liée à la fermeture de la Maison russe à Berlin

La mesure intervient quelques jours après l’annonce, par le gouvernement allemand, de la fermeture de la Maison russe à Berlin ainsi que du consulat général russe à Bonn. Selon les autorités allemandes, cette décision fait suite à un incident survenu début août : un drone repéré près de l’aéroport de Leipzig, dont l’origine russe est avancée par Berlin.

S’exprimant en marge du Forum économique oriental de Vladivostok, Sergueï Lavrov a relié les deux dossiers. Il a indiqué que la fermeture des antennes allemandes découlait logiquement de l’éviction du centre culturel russe de la capitale allemande. Le ministre a également estimé que la décision de Berlin reposait sur « des hypothèses non vérifiées et des interprétations hâtives » concernant l’origine du drone.

Le ministère russe des Affaires étrangères a de son côté dénoncé une tentative délibérée de fragiliser les relations entre les deux pays, en évoquant une réponse à la hauteur si Berlin maintenait sa position. Une fermeture du consulat général allemand de Saint-Pétersbourg figure parmi les pistes envisagées côté russe.

Un réseau culturel implanté dans près de 100 pays

L’Institut Goethe a été créé en 1951 pour prendre la succession de la Deutsche Akademie, l’ancienne structure chargée de la diffusion culturelle allemande à l’étranger. Le premier centre a ouvert ses portes à Athènes en 1952, avant que le réseau ne s’étende progressivement sur plusieurs continents. L’organisme revendique aujourd’hui une présence dans 99 pays et forme chaque année environ 246 000 apprenants dans ses cours de langue.

En Russie, l’institution s’appuie sur un siège principal à Moscou, complété par deux antennes à Saint-Pétersbourg et Ekaterinbourg. Sergueï Lavrov a présenté ce réseau comme l’une des dernières structures culturelles allemandes encore en activité sur le territoire russe, en dépit de la dégradation des relations entre les deux pays depuis 2022. Le calendrier précis de la fermeture n’a pas été communiqué, pas plus que son éventuelle extension aux centres d’examen et de cours de langue.

Des tensions diplomatiques préexistantes

Les fermetures croisées annoncées cette semaine s’ajoutent à une série de mesures réciproques prises par les deux pays depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. Des fermetures de représentations consulaires avaient déjà eu lieu par le passé de part et d’autre, dans le cadre des sanctions occidentales visant Moscou.

Le réseau de l’Institut Goethe avait déjà connu des restrictions ailleurs en Europe par le passé, pour des raisons budgétaires cette fois : au début des années 2000, plusieurs antennes en France avaient dû réduire leurs activités, sans toutefois fermer intégralement.

Le ministère allemand des Affaires étrangères et le ministère de l’Intérieur ont réaffirmé cette semaine leur position sur la responsabilité de Moscou dans l’incident de Leipzig, une accusation qui n’a pas fait l’objet d’une confirmation officielle rendue publique à ce stade.