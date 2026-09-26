L'Arabie saoudite pourrait développer l’arme nucléaire, selon le renseignement américain

L’Arabie saoudite va-t-elle un jour rejoindre le cercle restreint des puissances nucléaires militaires ? Des documents classifiés transmis au Congrès américain révèlent que le royaume n’aurait pas totalement écarté cette option. Des révélations qui interrogent sur les réelles intentions de l’Arabie Saoudite.

L’arme nucléaire continue d’être un sujet qui fascine et intéresse les pays qui n’en disposent pas. Souvent synonyme de puissance et de force de dissuasion, le nucléaire militaire est aujourd’hui l’apanage de quelques puissances. Alors que les États-Unis étudient actuellement un accord sur le nucléaire civil en Arabie saoudite, une révélation du renseignement américain fait couler beaucoup d’encre et de salive : l’Arabie saoudite n’aurait pas abandonné l’envie de détenir l’arme nucléaire.

L’Arabie saoudite ne dispose actuellement pas d’arme nucléaire. Poids lourd du secteur pétrolier, le pays travaille actuellement sur un accord de coopération nucléaire civile. Le dossier, qui stipule que le royaume pourrait développer son secteur nucléaire pour des usages énergétiques, est actuellement examiné aux USA. Une nouvelle révélation du renseignement américain, contenue dans des documents classifiés, expose les ambitions que le royaume nourrirait réellement.

Riyad n’écarterait pas l’option nucléaire militaire

Le rêve de détenir l’arme nucléaire, l’Arabie saoudite ne l’a pas encore oublié. C’est en tout cas ce que pense le renseignement américain. Selon le Washington Post, qui relaie des évaluations des services de renseignement américains, l’Arabie saoudite n’aurait pas écarté l’idée, à long terme, de développer une arme à capacité nucléaire militaire. L’information serait contenue, selon le média, dans des documents classifiés transmis au Congrès dans le cadre de l’examen de la coopération nucléaire entre Washington et Riyad. Mais attention, ces informations concernant l’Arabie ne sont pas encore des faits établis et les informations n’ont pas été vérifiées de manière indépendante.