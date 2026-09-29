C’est une réaction rare face à un leader européen. Le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev a qualifié Vladimir Poutine d’homme d’État exceptionnel, mardi 29 septembre à Berlin, lors d’une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Friedrich Merz. « J’ai de très bonnes relations avec le président Poutine. Je le considère, on peut dire, comme un homme d’État exceptionnel. Et aujourd’hui, j’ai dit avec une conviction assez grande que le président Poutine, en tant qu’homme d’État, en tant que dirigeant de la Russie, est la figure politique la plus acceptable, aussi étrange que cela puisse sonner pour vous, à la fois pour l’Asie centrale, y compris le Kazakhstan, à mon avis, pour l’Europe et pour le monde entier.» à déclaré le leader proche du président russe.

Ces propos ont été tenus en Allemagne un pays qui figure parmi les principaux soutiens de Kiev, face à un chancelier qui défend la ligne inverse, qui appelle à maintenir la pression sur Moscou. Le président kazakh a limité son jugement au rôle de Poutine à la tête de la Russie. Il n’a pas présenté le dirigeant russe comme un interlocuteur idéal en dehors de ce cadre.

Gel des combats et intégrité territoriale

Tokaïev a précisé avoir plaidé pour un gel des combats en Ukraine: « j’ai parlé d’un gel des combats sur le territoire ukrainien, afin de passer à un processus de négociations diplomatiques ou autres. Voilà notre position » a-t-il laisse entendre. Merz a de son côté confirmé l’appui de l’Allemagne à Kiev et parlé de crimes de guerre commis chaque jour dans le conflit en pointant la Russie de Puhtine.

Un équilibre entre Moscou et l’Occident

Le Kazakhstan partage avec la Russie une frontière de 7 597 kilomètres, et environ 2,7 millions de Russes vivent sur son territoire. Pour Tokaïev, Astana doit en tenir compte dans ses relations avec Moscou, mais rassure en affirmant vouloir des rapports amicaux avec l’Ukraine comme avec la Russie.

Le président kazakh avait pourtant pris ses distances avec le Kremlin. En juin 2022, assis aux côtés de Poutine au forum économique de Saint-Pétersbourg, il avait averti que reconnaître les territoires séparatistes ukrainiens conduirait au chaos.

Une visite axée sur l’économie

Tokaïev effectue une visite officielle de deux jours en Allemagne, sur invitation du président fédéral Frank-Walter Steinmeier. Les deux chefs d’État ont adopté une déclaration commune et pris part à un forum d’affaires réunissant des entreprises des deux pays. Le développement des liens économiques constitue le thème central du déplacement, et le président kazakh a proposé à Berlin un partenariat stratégique dans les approvisionnements en ressources et la logistique.