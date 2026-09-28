Mali : 50 terroristes tués dans la région de Kidal, plusieurs cadres visés par les FAMa

Depuis 2012, le Mali mène une lutte intense contre les groupes armés terroristes. Suite à l’arrivée au pouvoir d’Assimi Goïta, le pays d’Afrique de l’Ouest a mis en place divers mécanismes pour endiguer la menace sécuritaire. Bamako s’est notamment rapproché de la Russie et a aussi renforcé son partenariat avec la Turquie pour affronter ce problème.

Ces derniers mois, les forces armées maliennes ont lancé diverses offensives pour affaiblir les groupes armés terroristes. Avec l’appui des partenaires de l’Africa Corps, divers sanctuaires terroristes ont été pris d’assaut. Ce samedi 26 septembre, l’état-major général de l’armée malienne a notifié que les forces armées maliennes (FAMa) ont mis hors d’état de nuire une cinquantaine de membres de groupes armés terroristes dans la région de Kidal.

L’assaut s’est déroulé près d’Abeïbara. Dans son communiqué, l’état-major indique que cette offensive a permis de neutraliser divers cadres de nébuleuses terroristes. L’opération baptisée « Dougoukoloko » fait partie d’un plan stratégique qui a pour objectif de reconquérir les zones sous influence des bandes armées et favoriser du même coup le retour de l’État. L’opération Dougoukoloko s’est basée sur un système de renseignement précis qui a permis de mener des frappes chirurgicales afin d’éliminer certaines têtes pensantes des groupes armés terroristes.

Cette opération menée par les FAMa démontre l’importance du renseignement dans un conflit asymétrique. L’état-major de l’armée a confirmé la poursuite des opérations de surveillance et de reconnaissance afin d’identifier et de traquer les groupes terroristes qui ne cessent d’adapter leurs stratégies d’incursion en fonction des réalités du terrain et de la puissance de frappe de l’armée malienne. La guerre contre les groupes armés terroristes est une lutte de longue haleine. Avec son expérience, le Mali mobilise toutes les énergies pour contrer ce fléau et rétablir la paix et la quiétude sur toute l’étendue du territoire.