Maroc : les ventes de bière explosent avec la Coupe du monde 2026

Le marché marocain de la bière a accéléré au deuxième trimestre 2026, porté par la reprise des ventes des marques locales et par l’effet commercial de la Coupe du monde.

La Coupe du monde 2026 a contribué au rebond du marché de la bière au Maroc entre avril et juin. La Société des Boissons du Maroc (SBM) a réalisé sur cette période un chiffre d’affaires consolidé de 915 millions de dirhams, soit une progression de 9,8 % sur un an.

Cette évolution intervient après un premier trimestre plus difficile. Le groupe avait alors subi un effet calendaire lié au positionnement de Chaâbane et du Ramadan. Le redressement enregistré au printemps s’est ensuite prolongé avec l’arrivée de la saison estivale et le déroulement du Mondial.

Flag Spéciale Gold et Casablanca tirent l’activité

La performance du deuxième trimestre repose d’abord sur la dynamique des marques de bière commercialisées par SBM. Le groupe cite Flag Spéciale Gold et Casablanca parmi les références ayant soutenu ses ventes durant cette période. La Coupe du monde est également mentionnée dans la communication financière comme l’un des facteurs ayant accompagné cette progression.

Le chiffre de 915 millions de dirhams concerne toutefois l’ensemble du chiffre d’affaires consolidé de SBM. Il ne permet pas de mesurer précisément l’impact du Mondial sur les seules ventes de bière. La société ne communique pas non plus, dans les données publiées, le nombre de litres supplémentaires écoulés pendant la compétition.

Le rebond du deuxième trimestre a permis au groupe de porter son chiffre d’affaires consolidé du premier semestre à 1,234 milliard de dirhams, contre 1,184 milliard sur la même période de 2025, soit une hausse de 4,2 %.

Un marché porté par le tourisme et les grands événements

Cette progression s’inscrit dans un marché marocain de la bière déjà marqué par une dynamique favorable. Selon les données d’Euromonitor publiées en août 2026, le marché a atteint 125 millions de litres en 2025, avec une demande soutenue et une progression de l’activité touristique.

Le secteur reste concentré autour de quelques acteurs et marques. Euromonitor indique que le Groupe des Brasseries du Maroc détenait 56 % des volumes du marché en 2025, même si cette part a diminué depuis 2020.

SBM avait déjà enregistré une progression de son activité en 2025, avec un chiffre d’affaires consolidé de 3,08 milliards de dirhams, en hausse de 7,6 %. Le groupe avait alors attribué cette performance à la croissance des volumes de bière et à l’élargissement de son portefeuille.

Le Mondial 2026 vient donc renforcer une dynamique déjà engagée. Son effet sur les ventes de bière apparaît dans les résultats trimestriels de SBM, sans qu’il soit possible, à ce stade, d’en isoler précisément le poids dans la progression globale du groupe.