Pétrole : l'Arabie saoudite double ses exportations après l'attaque de son oléoduc

Riyad a expédié nettement plus de brut en septembre : environ 5,4 millions de barils par jour (bpj), soit plus du double des 2,4 millions d’août, selon des données préliminaires de Kpler relayées par Reuters. Les exportations des grands producteurs du Golfe atteignent ainsi 12,8 millions de bpj, leur plus haut niveau depuis le début de la guerre menée par Washington et Israël contre l’Iran, le 28 février.

Un oléoduc endommagé, une route rouverte par Ormuz

Jusqu’ici, l’Arabie saoudite envoyait une partie de son brut vers le port de Yanbu, sur la mer Rouge, grâce à l’oléoduc Est-Ouest, qui lui évitait de passer par le détroit d’Ormuz. Des attaques ont endommagé cette infrastructure, et Riyad a réorienté ses cargaisons vers le Golfe.

Les chargements au port de Ras Tanura, sur la côte du Golfe, sont passés d’environ 929 000 bpj en août à quelque 3,6 millions en septembre, d’après Reuters. La semaine dernière, dix-neuf superpétroliers, transportant chacun 2 millions de barils saoudiens, ont quitté le détroit d’Ormuz. Le volume qui y transite devrait avoisiner 7,4 millions de bpj ce mois-ci.

Pour Matt Smith, directeur de la recherche matières premières chez Kpler, cité par le site Briefs, cette montée en puissance découle de la panne de l’oléoduc, mais témoigne aussi d’une confiance accrue dans le détroit, où le trafic se redresse. Les Émirats arabes unis ont eux aussi augmenté leurs exportations.

Ce doublement part toutefois d’un niveau très bas : les exportations de la région restent inférieures d’environ 6 millions de bpj aux 18,8 millions de février, avant la guerre. À Ras Tanura, les volumes sont eux aussi loin des 6,4 millions de bpj enregistrés à l’époque.

Reuters souligne que ces données provisoires n’incluent pas les navires ayant pu traverser Ormuz en coupant leur système d’identification automatique (AIS). CNBC, qui s’appuie aussi sur Kpler, avance 6 millions de bpj pour les exportations saoudiennes de septembre malgré la hausse des affrontements avec des groupes soutenus par l’Iran.