Raffinerie de Lamu : Dangote ne craint pas la justice et rappelle son bras de fer au Sénégal

Aliko Dangote assume les difficultés judiciaires qui entourent son projet de raffinerie à Lamu, au Kenya. En effet l’homme d’affaires nigérian assure que les recours judiciaires ne feront pas reculer son groupe et rappelle une expérience vécue au Sénégal.

Aliko Dangote veut maintenir le cap sur Lamu. Lors de son intervention consacrée au projet de raffinerie, l’homme le plus riche d’Afrique, le milliardaire nigérian Aliko Dangote a reconnu que le chantier serait confronté à des difficultés et a affiché sa détermination face aux éventuelles procédures judiciaires. « Nous savons que ce ne sera pas facile, il y aura des défis », a-t-il déclaré. Dangote s’est exprimé ainsi alors que le projet fait l’objet d’une procédure devant la justice kényane. Le 25 septembre 2026, l’Environment and Land Court de Malindi a ordonné aux parties de maintenir le statu quo sur une parcelle concernée, mais une audience est fixée au 14 octobre.

Le patron du groupe nigérian ne semble toutefois pas vouloir laisser cette procédure modifier ses plans. « Nous n’avons pas vraiment peur des gens qui nous traînent en justice », a-t-il affirmé devant son auditoire. Dans le même esprit, Dangote s’est montré tout aussi direct à propos de ceux qui pourraient chercher à contester le projet. « Tous ceux qui veulent causer des problèmes, nous sommes prêts à y faire face et nous leur donnerons du fil à retordre », a-t-il déclaré.

Une ambition qui dépasse Lamu

Le patron de Dangote Group s’attend également aux critiques sur l’ampleur du projet. « Il y aura des gens qui diront, encore une fois, que l’ambition est trop grande », a-t-il déclaré. Il a ensuite insisté sur la nécessité d’aller au-delà des difficultés pour réaliser des projets capables de transformer le continent. « Rien de transformateur n’a jamais été construit par des gens qui s’intéressent aux défis », a-t-il poursuivi. Il présente ainsi la raffinerie comme un projet appelé à dépasser les seuls intérêts de son groupe. L’homme d’affaires souhaite notamment que l’infrastructure contribue au rapprochement entre les pays africains. « Que ce projet soutienne et unifie nos nations, en créant des opportunités pour notre peuple », a-t-il déclaré.