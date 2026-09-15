Real Madrid : Rodri révèle pourquoi l'appel de Mourinho n'a pas suffi à le convaincre

Le milieu de terrain Rodri a justifié son choix de rejoindre le FC Barcelone plutôt que le Real Madrid, dans un entretien accordé au quotidien catalan Mundo Deportivo le 14 septembre. Auteur d’un Mondial 2026 exceptionnel avec l’Espagne, où il a été désigné meilleur joueur de la compétition, l’international espagnol avait pourtant reçu un appel personnel de José Mourinho, revenu à la tête du club madrilène cet été, avant de trancher finalement en faveur des Blaugranas.

Une décision fondée sur le mérite sportif

Selon le joueur, l’aspect financier n’a pas pesé dans la balance. « Il ne s’agissait pas surtout de me convaincre avec des chiffres, non. C’était plutôt une question de football. J’ai toujours fondé mes décisions sur le mérite sportif, sur l’endroit où je pense pouvoir gagner, être heureux et, surtout, progresser en tant que joueur. C’est pourquoi j’ai choisi le Barça », a-t-il confié au média espagnol. Rodri assure avoir écarté toute logique purement contractuelle pour privilégier un projet qu’il jugeait le plus propice à sa progression.

Le rôle décisif de Deco et Hansi Flick

Rodri attribue une part déterminante de son choix à l’approche du directeur sportif Deco et de l’entraîneur Hansi Flick. Le joueur insiste sur l’absence totale de pression exercée par les deux hommes durant les négociations : « À aucun moment ils ne m’ont mis la moindre pression. Tous ont exprimé leur désir de m’intégrer à l’équipe, de travailler avec moi et de voir ce que je pourrais y apporter. J’ai vraiment apprécié leur approche et leur absence d’anxiété », a-t-il expliqué. Il précise que Flick lui a personnellement fait part de son envie de le voir rejoindre l’effectif, un échange qu’il qualifie de très positif et qui a pesé dans sa décision finale, prise selon lui pour des raisons purement sportives.

Le champion du monde reconnaît que dire non au club merengue n’avait rien d’évident, malgré l’intérêt manifesté par José Mourinho et les dirigeants madrilènes. Rodri admet que la démarche du Real Madrid, marquée par un accueil qu’il juge exceptionnel, a rendu son choix d’autant plus difficile à assumer.

Un transfert à 76,5 millions d’euros

Officialisé le 18 août dernier après un accord trouvé entre le Barça et Manchester City, le transfert s’est élevé à environ 76,5 millions d’euros, bonus compris, selon des sources proches du club anglais. Rodri s’est engagé jusqu’en juin 2030 avec les Catalans. Ce mouvement fait de lui le septième footballeur de l’histoire à cumuler un titre de Ligue des champions, un Ballon d’Or, un trophée continental (l’Euro 2024) et une Coupe du monde, un quadruplé réalisé avant lui par les Allemands Franz Beckenbauer et Gerd Müller.