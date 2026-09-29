Russie : la défense absorberait 35 % des dépenses de l'État en 2027

La défense représenterait 35 % des dépenses fédérales de la Russie en 2027, d’après le projet de budget adopté par le gouvernement. Cela équivaudrait à environ 203 milliards de dollars, selon des documents consultés par Reuters et cités par The Moscow Times. La guerre en Ukraine entre dans sa cinquième année, et aucune confirmation officielle n’a été publiée à ce stade.

Une part en hausse de 27 % sur le plan initial

Le budget adopté en 2025 prévoyait une somme inférieure pour 2027. La nouvelle dotation la dépasse de 27 % et celle de 2026 d’environ 32 %. Elle représenterait 6,9 % du PIB. Ce niveau serait un record depuis la disparition de l’URSS, d’après The Moscow Times.

Moscou garderait un effort comparable ensuite. La défense pèserait encore 32,6 % des dépenses en 2028, puis 30,4 % en 2029. En ajoutant la Garde nationale, la police et les services de sécurité, l’ensemble atteindrait 43,9 % du budget fédéral en 2027.

Le ministère des Finances indique que ces crédits doivent équiper l’armée, moderniser l’industrie d’armement et payer les soldes des militaires, rapporte iStories. Les dépenses réelles de 2026 sont classifiées, et une partie des dépenses militaires figure dans d’autres chapitres du budget, selon les documents cités par Reuters. Le président Vladimir Poutine a signé cette année quatre décrets d’augmentation des effectifs. Le dernier ajoute 15 500 militaires, d’après i24NEWS.

Un déficit qui double et une dette en hausse

Le déficit prévu pour 2026 a été relevé à 3,2 % du PIB, soit le double de l’estimation précédente. Les revenus du pétrole et du gaz sont revus à la baisse, d’environ 15 %. Pour financer 2027, l’emprunt public augmenterait de 43 %. La dette de l’État passerait de 19,9 % à 21,7 % du PIB, au-dessus des 20 % que les autorités considèrent comme sûrs. Une nouvelle taxe sur les surprofits des entreprises minières et métallurgiques est aussi prévue. Le déficit serait ramené à 2,2 % du PIB.

Les prévisions des années précédentes n’ont pas été tenues. Selon le centre d’analyse CEPA, le budget 2025 visait un déficit de 0,5 % du PIB, finalement porté à 2,6 % après deux révisions. Le ministre des Finances Anton Siluanov a affirmé que la défense et les paiements sociaux passent avant le reste. Le gouvernement doit déposer le projet de budget à la Douma au plus tard le 1er octobre.