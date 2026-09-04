Sécurité au Bénin : une nouvelle convention en préparation avec la Fondation Hanns Seidel

Le ministère béninois de l’Intérieur et de la Sécurité publique prépare une nouvelle convention de partenariat avec la Fondation Hanns Seidel. Le ministre Djibril Mama Cissé a reçu une délégation de la fondation allemande jeudi 3 septembre 2026 à son cabinet, promettant une signature rapide de l’accord.

Une fondation implantée dans la sous-région

Créée en 1967 à Munich, la Fondation Hanns Seidel intervient aujourd’hui dans une soixantaine de pays, dont le Bénin, où elle dispose d’un bureau régional installé à Cotonou, dans le quartier Patte d’Oie. Son action au Bénin suit un programme régional couvrant également le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la République démocratique du Congo et le Togo, centré sur la décentralisation, la démocratisation et la prévention des conflits.

C’est dans le cadre de cet ancrage régional que la délégation, conduite par la coordonnatrice et directrice régionale Aridja Frank, a été reçue par le ministre. Ce dernier a salué la constance du partenariat stratégique liant son département à la fondation et promis la signature rapide du nouvel accord, ainsi que la réussite des activités prévues pour 2026.

Ce que prévoit le futur accord

Les échanges ont porté sur le contenu de la nouvelle convention de collaboration entre les deux institutions, l’organisation de la prochaine conférence sur la sécurité intérieure, ainsi que les diligences nécessaires à la définition d’un agenda d’exécution des activités conjointes. Aucune date de signature n’a toutefois été communiquée à l’issue de la rencontre.

La veille, mercredi 2 septembre, Djibril Mama Cissé s’était déjà entretenu avec une délégation de la Commission de l’Union africaine, conduite par S.E. M. Bankole Adeoye, commissaire aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité, venu exprimer la solidarité de l’organisation continentale envers le pays. Celui-ci a réitéré, selon le compte rendu du ministère, la disponibilité de l’Union africaine à apporter son soutien et son expertise, invitant le ministère à recourir aux mécanismes d’accompagnement déjà opérationnels. La convention avec la Fondation Hanns Seidel pourrait être signée dans les prochaines semaines, le calendrier des activités conjointes pour 2026 restant lui aussi à établir.