Sommet de Macron à Paris : la Maison-Blanche a déconseillé à SpaceX de Musk et d’autres entreprises de s’y rendre

La Maison-Blanche a déconseillé à plusieurs entreprises spatiales américaines de se rendre au sommet international sur l’espace organisé à Paris les 9 et 10 septembre 2026. SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, figure parmi les sociétés concernées par cette démarche de l’administration américaine, selon des informations de Politico.

L’intervention aurait eu lieu lors d’un échange privé organisé quelques jours plus tôt avec des représentants de plusieurs groupes du secteur spatial. Outre SpaceX, Stoke Space, K2 Space et Astra auraient participé à cet appel. Un responsable de l’Office of Science and Technology Policy (OSTP), rattaché à la présidence américaine, leur aurait exposé les réserves de Washington concernant l’événement voulu par Emmanuel Macron.

Selon trois personnes ayant eu connaissance de cet échange et citées par Politico, le responsable aurait expliqué qu’une présence au sommet « pourrait apparaître comme un soutien tacite aux positions politiques de l’Union européenne ». La décision finale serait toutefois revenue aux entreprises. Aucun ordre formel leur interdisant de venir en France n’aurait été donné.

Washington exprime plusieurs réserves sur le sommet

Les réticences de Washington ne concerneraient pas uniquement la venue des entreprises privées. D’après Politico, l’administration américaine aurait aussi contesté la préparation de certaines discussions et estimé que le point de vue des États-Unis n’y occupait pas une place suffisante.

La participation de la Chine aurait également été abordée pendant l’appel. Les autorités américaines n’ont toutefois pas annoncé de boycott institutionnel de la rencontre. Des représentants de plusieurs administrations fédérales, dont l’OSTP, le département d’État, le département du Commerce et la NASA, doivent participer au rendez-vous parisien. Les informations publiées concernent la venue à Paris des entreprises sollicitées. Elles ne permettent pas d’affirmer que Washington leur aurait également demandé de renoncer à une intervention à distance.

Près de 120 délégations annoncées à Paris

Le sommet se déroulera au Grand Palais à l’initiative du président français. Deux envoyés spéciaux ont été désignés pour l’événement : l’astronaute Thomas Pesquet et l’entrepreneure Hélène Huby. Selon le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, près de 120 délégations étrangères sont annoncées. Des responsables publics et des représentants du secteur spatial doivent prendre part aux échanges, aux côtés de chercheurs, d’astronautes et d’acteurs de la défense.

Le programme est réparti entre quatre grands ensembles : les questions de sécurité, le développement économique des activités spatiales, les règles internationales et les programmes scientifiques. Le gouvernement français a classé la rencontre comme « grand événement » par un décret du 28 août 2026, permettant des enquêtes administratives de sécurité pour certaines personnes ayant accès au Grand Palais.

Les Européens préparent de nouvelles règles spatiales

La rencontre intervient alors que les Européens discutent de l’encadrement de leurs activités spatiales. En mai 2026, les ministres de l’Union européenne ont poursuivi leurs travaux autour d’un projet législatif destiné à fixer des exigences communes concernant la sûreté des opérations, leur capacité à résister aux perturbations et leur impact à long terme.

Les fréquences radio et les orbites utilisées par les satellites figurent aussi parmi les dossiers suivis par les gouvernements européens. En juillet, la France et l’Allemagne ont défendu le rôle de l’Union internationale des télécommunications dans leur attribution et annoncé leur intention de porter cette position au sommet de Paris.

Paris et Berlin souhaitent également rapprocher les règles appliquées aux services satellitaires dans les différents États européens. Ces questions réglementaires et commerciales devraient faire partie des dossiers discutés lors du sommet, auquel des acteurs publics et privés américains sont attendus.