Talange : poussé à l'eau par des adolescents, un pêcheur qui ne sait pas nager échappe à la noyade

Un témoin a évité le pire. Le 21 septembre, à Talange (Moselle), un pêcheur de 61 ans qui ne sait pas nager a été poussé dans un canal par trois adolescents. Un homme présent sur place l’a sorti de l’eau. Les gendarmes ont ouvert une enquête pour violences volontaires.

Selon les informations du Républicain Lorrain, reprises par la presse luxembourgeoise, tout aurait commencé par un refus. Vers 19 heures, le pêcheur était au bord du canal quand trois jeunes de 12 à 13 ans se sont approchés pour lui demander sa canne à pêche. Il a dit non. Les adolescents l’auraient alors précipité dans l’eau. Incapable de rejoindre la berge, la victime a coulé sans aucune aide des jeunes agresseurs. Au final, un témoin s’est porté à son secours et a réussi à le sauver.

Une enquête ouverte pour violences volontaires

Après l’incident, la victime a ressenti un malaise et a appelé le 15. D’apres les premières informations, son pronostic vital n’est pas engagé et les dépistages réalisés sont négatifs. L’enquête a été confiée à la brigade autonome territoriale de Maizières-lès-Metz, sous l’autorité de la compagnie de gendarmerie de Metz et du parquet. La durée de l’incapacité de la victime et l’appréciation du discernement des adolescents restent à établir. Cet éclairage est général et ne porte pas sur le dossier lui-même.