Tensions Canada-USA : Hegseth et Bessent multiplient les moqueries sur l'armée canadienne

Une photo de jeunes cadets a été présentée comme une preuve de la faiblesse militaire du Canada par le secrétaire à la Guerre américain Pete Hegseth. Le message, publié avec la légende « ceci est réel », montre en réalité deux membres du programme jeunesse des Cadets royaux de l’Armée canadienne, ouvert aux 12-18 ans et non rattaché aux forces combattantes actives.

Une blague sur les sous-marins d’un centre commercial

La sortie de Hegseth intervient le même jour qu’une pique du secrétaire au Trésor Scott Bessent, prononcée lundi sur la chaîne CNBC en marge du sommet du G20 financier à Asheville, en Caroline du Nord. Interrogé sur une possible guerre commerciale tit-for-tat avec Ottawa, il a répondu : « Comment pourrions-nous être en guerre avec le Canada ? Vont-ils prendre leurs deux sous-marins du centre commercial d’Edmonton pour nous les envoyer ? »

La référence vise le West Edmonton Mall, qui a accueilli de 1985 à 2005 une attraction touristique composée de faux sous-marins dans un lac intérieur, longtemps reprise en dérision pour railler la marine canadienne. La marine royale canadienne dispose pour sa part de quatre sous-marins de la classe Victoria, actifs depuis 2003.

Un différend commercial en toile de fond

Ces déclarations surviennent après l’échec des négociations commerciales entre le gouvernement de Mark Carney et l’administration Trump. Bessent a justifié ses propos en évoquant un rapport de force déséquilibré : « On ne peut pas être dans un rapport de force avec quelqu’un treize fois plus grand que soi. » Il a également accusé le premier ministre canadien d’avoir transformé le dossier en confrontation politique destinée à soutenir sa popularité intérieure.

En représailles, le Canada a annoncé des mesures tarifaires pouvant atteindre 50 % sur environ 20 milliards de dollars d’importations américaines. Le textile, les biens alimentaires transformés, l’outillage industriel et les composants électroniques figurent parmi les secteurs visés, avec une entrée en vigueur programmée début septembre.

Une escalade verbale amorcée depuis janvier

Le différend entre les deux administrations ne date pas de ce lundi. Fin janvier 2026, Bessent avait déjà critiqué Carney après son discours au Forum économique mondial de Davos, lui reprochant une posture vertueuse sans mesures concrètes derrière son discours sur une rupture de l’ordre mondial. Le premier ministre canadien avait alors publiquement rejeté ces accusations.

Sur le plan militaire, les deux pays affichaient pourtant une coopération de façade quelques mois plus tôt : en septembre 2025, Hegseth avait reçu son homologue canadien David McGuinty au Pentagone pour discuter du renforcement des investissements de défense canadiens, dans le cadre des engagements pris au sommet de l’OTAN à La Haye visant 5 % du PIB d’ici 2035.

La publication de Hegseth a généré plus de deux millions de vues et 26 000 mentions « J’aime » sur la plateforme X, selon les chiffres visibles sur le message original.