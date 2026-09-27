Ukraine : Zelensky dénonce plus de 2200 drones russes en une semaine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fustigé dans une publication sur la toile ce qu’il considère comme un assaut russe contre son pays. Selon son décompte, plus de 2000 drones et des dizaines de missiles balistiques ont frappé ce pays en l’espace d’une semaine.

«La semaine dernière, les Russes ont lancé plus de 2 200 drones d’attaque contre l’Ukraine, ainsi qu’environ 1 650 bombes aériennes et 38 missiles de divers types, un nombre significatif d’entre eux étant des missiles balistiques», a lancé le président ukrainien sur X. Une situation qui rappelle également les centaines de drones tirés par l’Ukraine sur la Russie depuis quelques semaines.

Plusieurs morts ont été dénombrés selon le président ukrainien. «Trois personnes ont été tuées dans la région de Zaporijjia à la suite des attaques. À Kiev, un homme a été tué par une frappe de drone. Mes condoléances aux familles et aux proches», a précisé M. Zelensky.

Des cibles énergétiques

Les deux pays se rejettent la responsabilité dans des attaques ciblant les ressources énergétiques, plongeant même la Russie dans une crise du carburant sans précédent. Une escalade qui n’est pas sans conséquences au regard de l’autre crise énergétique qui se déroule dans le golfe Persique avec la guerre en Iran, provoquant une montée mondiale des prix du carburant et une crise unique ces dernières décennies.

Mais les récentes attaques russes n’ont pas fait que des victimes civiles. Plusieurs villes ont été touchées et des dommages ont été constatés. «Des bâtiments résidentiels, des infrastructures énergétiques et d’autres infrastructures civiles dans les régions d’Odessa, Kharkiv, Soumy, Mykolaïv, Kherson, Poltava, Jytomyr et Kiev ont été attaqués pendant la nuit. Le matin, les Russes ont frappé deux fois un centre de données à Kiev», a affirmé M. Zelensky. Pour le président ukrainien, l’aide des alliés ne suffit plus. Il faut une pression internationale des puissances mondiales et des alliés de la Russie pour parvenir à la paix: «(…) ce qui fait défaut est une position constamment forte de la part de la Chine et de l’Inde, du Brésil et de l’Afrique du Sud, des pays du G20 et du Sud global. En fait, chacun de ces pays exerce une influence sur la Russie et peut aider à faire de la paix une réalité. Construire une sécurité garantie et digne ici en Ukraine signifie renforcer la sécurité et la stabilité à l’échelle mondiale», a-t-il lancé dans un appel ultime à une paix rapide.