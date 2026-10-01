Après son départ du rassemblement du Portugal, Cristiano Ronaldo s'expose à une sanction lourde

C’est l’information qui fait la une de la presse portugaise. Cristiano Ronaldo a quitté le groupe en plein rassemblement au Danemark, à la veille du match de Ligue des nations prévu à Copenhague. Et pour cela, la star portugaise risque une suspension de un à six mois selon les textes de la fédération.

Il faut savoir que le règlement de la fédération portugaise de football fixe une suspension de un à six mois pour l’abandon d’un entraînement, d’un match ou de toute activité liée aux sélections nationales sans justification. En outre, pour un joueur professionnel, une amende comprise entre 5 et 10 unités de compte, soit environ 500 à 1 000 euros. Précisons que ce montant reste faible au regard des revenus d’un joueur de ce rang, et la sanction sportive pèse donc bien plus lourd que la sanction financière.

Pour l’heure, aucune procédure n’a été rendue publique à ce stade. Selon Goal, la direction de la FPF se trouve face à un dilemme sans précédent : appliquer ou non la sanction maximale à celui qui reste la figure la plus emblématique de la sélection depuis près de vingt ans.