CIP-UEMOA : Djogbénou reçoit les doléances des députés béninois sur leur fonctionnement

Le président de l’Assemblée nationale, le professeur Joseph Fifamin Djogbénou, a reçu ce mercredi 30 septembre à Porto-Novo, quatre députés béninois membres du Comité interparlementaire de l’UEMOA (CIP-UEMOA). Les échanges ont porté sur le fonctionnement de cette institution et sur les difficultés rencontrées par les élus. À l’issue de la rencontre, les députés se sont dits satisfaits.

Pour rappel, les représentants du Bénin au CIP-UEMOA ont été désignés en plénière le mercredi 24 juin 2026, au Palais des Gouverneurs. Cette désignation faisait partie du renouvellement de la représentation de l’Assemblée nationale dans plusieurs institutions régionales et nationales. La délégation comprend Richard Allossohoun, Tony Guimba Gninré, Jacques Yempabou (UPR), Michel Sodjinou et Nathanaël Sokpekpe (BR).

Une audience à l’écoute des préoccupations

La délégation était composée de Richard Allossohoun, Michel Sodjinou, Fatoumata Tony Guimba Gnire et Nathanaël Sokpekpe. Le CIP-UEMOA contrôle la Commission de l’Union, suit l’intégration régionale et promeut la paix.

Selon l’honorable Allossohoun, qui s’est exprimé devant la presse parlementaire, les discussions ont couvert la vie de l’Union et les difficultés rencontrées lors des sessions. Elles ont aussi porté sur la transposition des directives, ces textes communautaires que chaque État membre doit intégrer à son droit national, et sur le besoin d’assistants parlementaires.

Le député s’est félicité de la promptitude du président de l’Assemblée à réagir à certaines préoccupations. Il a remercié Joseph Djogbénou pour la qualité de son écoute, son ouverture et sa volonté d’agir efficacement. « C’est la preuve que notre Parlement se modernise à tous égards », a-t-il estimé, assurant que l’institution sera « encore plus performante » dans les années à venir.