Défense au Burkina Faso : 250 milliards FCFA collectés en neuf mois par le Fonds de soutien patriotique

Le Fonds de soutien patriotique (FSP) a mobilisé 250 158 437 479 FCFA au 29 septembre 2026, soit 125,08 % de taux de réalisation pour un objectif annuel de 200 milliards FCFA. Ces chiffres ont été présentés le 30 septembre à Ouagadougou par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo lors de la troisième session ordinaire 2026 du Conseil d’orientation du Fonds.

Le gouvernement burkinabè fait du renforcement de ses capacités de défense une priorité depuis quelques années. Créé en janvier 2023, le FSP est l’un des mécanismes mobilisés pour financer la lutte contre le terrorisme. Il doit doter le gouvernement d’un instrument unique de collecte et de gestion des contributions, afin de répondre aux besoins et de soutenir les dépenses des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Sur trois ans, le Fonds a mobilisé près de 497 milliards FCFA : plus de 99 milliards en 2023, plus de 175 milliards en 2024 et plus de 222 milliards en 2025. Sur la même période, le fonctionnement des VDP a coûté plus de 198 milliards FCFA et les investissements plus de 191 milliards.

Une hausse de plus de 75 % en un an

Cette performance représente une hausse de 75,42 % par rapport à la même période de 2025, où 142,6 milliards FCFA avaient été collectés. Le premier ministre a présenté cette collecte comme la plus importante depuis la création du Fonds. Au 28 juin, le FSP affichait plus de 162,3 milliards FCFA, soit plus de 81 % de l’objectif annuel. Près de 88 milliards FCFA se sont ajoutés en trois mois.

Les prélèvements et taxes constituent une grande part de la collecte, avec 100,9 milliards FCFA, soit 40,37 % du total. Les retenues obligatoires sur les salaires ont rapporté 29,9 milliards FCFA dans le public et 5,7 milliards dans le privé. La téléphonie et la télévision ont fourni 18,7 milliards FCFA, et les prélèvements sur les produits importés 16,03 milliards.

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a tenu à saluer tous ceux qui ont contribué. Selon le ministre de l’Économie et des Finances, un point est fait chaque mois par un comité de gestion et le FSP est soumis aux audits de l’Autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la corruption.